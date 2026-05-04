Vater und Sohn (7) fingen beim Ausbrennen von Wurzelstock Feuer

Ein Internetvideo diente dem Kärntner wohl als Vorbild.

Kärnten. Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in einem Garten in Kärnten. Ein 45-jähriger Kärntner und sein siebenjähriger wurden dabei mit Benzin übergossen und fingen Feuer. Der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt wollte einen Wurzelstock ausbrennen, die Flammen breiteten sich aber rasant aus. Vater und Sohn mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 13.40 Uhr wollte der 45-Jährige - nach Vorlage eines Internetvideos - den Wurzelstock ausbrennen. Dazu bohrte er mehrere Löcher in den etwa 20 Zentimeter starken Holzstock, schüttete Benzin in die Vertiefungen und zündete es an. Vermutlich weil sich die Stichflammen rasant ausbreiteten, nahm er den Benzinkanister, der noch direkt am Wurzelstock stand, und warf ihn nach hinten.

Dadurch wurden allerdings er selbst und sein Sohn mit Benzin benetzt, das sich sofort entzündete. Der Vater entfernte die brennende Bekleidung des Buben und setzte die Rettungskette in Gang.