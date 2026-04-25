DSDS-Paukenschlag: Menowin Fröhlich kehrt zurück

Menowin Fröhlich ist bei DSDS zurück. Obwohl er 2010 bereits im Finale stand, macht Dieter Bohlen für den Kult-Kandidaten jetzt eine Ausnahme von den sonst so strengen Regeln.

Menowin Fröhlich mischt in der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" wieder kräftig mit. Eigentlich verbieten die strengen Vorgaben der Show eine erneute Teilnahme, wenn ein Kandidat es bereits einmal bis in die Liveshows geschafft hat. Doch für den heute 38-Jährigen machte die Jury eine Ausnahme, nachdem es in Köln zu einem völlig überraschenden Wiedersehen gekommen war.

Ursprünglich war Menowin gar nicht für ein eigenes Casting vor Ort. Er begleitete lediglich seine 17-jährige Tochter Jiepen zu ihrem Auftritt, berichtet "RTL". Nach ihrem Auftritt wurde er dann spontan von Chefjuror Dieter Bohlen zum Vorsingen vor die Jury gebeten. Die gesangliche Leistung war so stark, dass der Poptitan direkt fragte: "Würdest du nochmal mitmachen?" Menowin stimmte zu und erhielt prompt ein "Direct-to-Recall-Ticket", womit er eine Zwischenstation zum Recall übersprang.

Bruch mit strengen Regeln

Dass Bohlen diese Entscheidung traf, sorgt bei DSDS-Fans für Staunen. In der Vergangenheit blieb der Juror bei ehemaligen Top-Kandidaten meist hart. Noch 2011 erklärte er dem Dauerkandidaten Menderes Bağcı klipp und klar, dass man nach dem Erreichen der Top 15 nie wieder zum Casting kommen dürfe. Warum er im Fall von Menowin Fröhlich nun von diesem Grundsatz abweicht, ließ der 72-jährige Poptitan bisher noch unkommentiert.

Für Menowin selbst scheint die Rückkehr auf die große Bühne ein emotionales Ziel zu sein. Bereits vor dem Termin in Köln gab er zu, dass der Wunsch nach einem Comeback in ihm brenne. Er wolle die Chance nutzen, die er bei seinem zweiten Platz im Jahr 2010 knapp verpasste.