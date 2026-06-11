Marion Kracht
Aktrice schießt gegen Branche: "Soll ich am Stock gehen?"
Donnerstag erschien das neue GALA-Interview, in dem die 63-jährige Schauspielerin Marion Kracht deutliche Kritik an der Filmbranche übt. Sie stand bereits im Alter von fünf Jahren vor der Kamera und wurde unter anderem durch die Serie "Diese Drombuschs" bekannt. Wenn sie sich die aktuellen Angebote für Frauen in ihrem Alter ansieht, sieht sie großen Nachholbedarf in der Filmwelt.
Marion Kracht kritisiert Rollenangebote
"Wenn ich mir Rollenangebote für Frauen in meinem Alter ansehe, muss ich sagen: Da ist noch viel Luft nach oben! Schauen Sie sich mal Brad Pitt oder George Clooney an, beide über 60! Die gelten als superattraktiv, sind hoch bezahlt – und haben Filmpartnerinnen um die 30", erklärt Marion Kracht im Gespräch. Sie empfindet die Verteilung der Rollen in der Branche als ungerecht. Männer, deren Partnerin sie früher in Filmen gespielt hat, stehen heute mit Frauen vor der Kamera, die mindestens zehn Jahre jünger sind als sie selbst.
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Neue Herausforderungen in Zukunft
Die Schauspielerin erhält stattdessen oft Angebote, bei denen sie sich scherzhaft fragt, ob sie dort bereits am Stock gehen solle. Dabei fühlt sich Kracht heute mutiger als früher und möchte in ihrer Karriere weiterhin neue Dinge ausprobieren. Sie blickt dabei auf folgende Erfahrungen und Pläne zurück:
- Ihr erstes Singen auf der Bühne im vergangenen Jahr.
- Ihren Auftritt in dem Stück "Die Dreigroschenoper".
- Ihre große Lust auf ähnliche Herausforderungen in der Zukunft.
Genau auf diese Art von Projekten möchte sich die Darstellerin auch in den kommenden Jahren konzentrieren.
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