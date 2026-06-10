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Ehe-Aus

Müller-Trennung: Das passiert mit ihren Millionen

Lisa und Thomas Müller
© Getty Images for Mandarin Orient
Fußballstar Thomas Müller hat sich erstmals nach der offiziellen Trennung von seiner Ehefrau Lisa in München gezeigt. Der Weltmeister wirkte bei dem Auftritt ohne Ehering sichtlich erleichtert.
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Am Montag präsentierte der Fußballstar in München als Markenbotschafter das Nahrungsergänzungsmittel "Superum". Nach Monaten der Spekulationen herrscht nun endlich Klarheit. Bei diesem ersten öffentlichen Termin zeigte sich der Sportler den Beobachtern:

  • Glücklich strahlend beim Auftritt.
  • Bestens gelaunt und erleichtert.
  • Ganz bewusst ohne seinen Ehering.

Thomas Müller nach Trennung

Der Anwalt des Paares erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben." Nach 17 Jahren Ehe ist die Beziehung zwischen dem Fußballspieler und der Dressurreiterin damit vorbei. Noch im Dezember 2025 veröffentlichte er ein Foto auf Instagram mit der Zeile "Weihnachtszeit ist Familienzeit", doch hinter den Kulissen lebten sich die beiden nach der Trennung auseinander. Ihr Liebesgeheimnis war lange Zeit Freiraum statt Kontrolle, doch genau das führte dazu, dass beide eigene Wege gingen.

Die Müllers 2011 am Oktoberfest © Bongarts/Getty Images

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Thomas Müller mit Lisa
Thomas Müller mit Frau Lisa am Strand von Sopot Fussball EM 2012 © Corbis via Getty Images

Thomas Müller und Vermögen

Mit dem Ehe-Aus rückt die Frage nach dem Millionen-Vermögen in den Mittelpunkt. In den vergangenen Jahren haben sie sich ein enormes finanzielles Imperium aufgebaut. Ein Rosenkrieg ums Geld wird jedoch nicht erwartet. Beide konnten sich finanziell unabhängig voneinander entwickeln und eigene Vermögenswerte aufbauen. Thomas Müller hat sich ohnehin längst von der alleinigen Rolle des Fußballers verabschiedet.

Die ganze Geschichte lest ihr in BUNTE 25/2026, ab Donnerstag (11. Juni).

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