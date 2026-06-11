Red Carpet
Amira Aly: Erster Auftritt mit Babybauch
Baby-Plauderei
Am Mittwochabend verriet die Moderatorin Amira Aly im RTL-Interview die süßen Neuigkeiten über ihre Schwangerschaft. Bei der LASCANA Secret Garden-Show in Hamburg zeigte sie sich erstmals mit deutlicher Babykugel. Zudem plauderte sie am Mittwochabend aus, wie ihre beiden Söhne aus der früheren Ehe mit Oliver Pocher auf die Babynews reagiert haben. Die kümmern sich nun nämlich rührend um ihre Mama.
Amira Aly zeigt Babybauch
„Ich habe grundsätzlich nie einen großen Schwangerschaftsbauch gehabt”, erzählt Amira Aly im Interview. Bei der LASCANA-Show, für deren Kampagne sie das Gesicht ist, war die kleine Kugel jedoch nicht mehr zu übersehen.
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Amira Aly glücklich schwanger
Zum Zeitpunkt des Shootings war die dritte Schwangerschaft noch nicht absehbar gewesen, obwohl sie bereits damals den Wunsch nach mindestens einem weiteren Kind äußerte.
Neue Liebe
Im Mai machte sie die Schwangerschaft schließlich öffentlich. Christian Düren und Amina sind seit Dezember 2023 zusammen. Zuvor war sie mit Oliver Pocher verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat.
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