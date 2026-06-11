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Amira Aly: Erster Auftritt mit Babybauch

Amira Aly
© Getty Images for Lascana
Amira Aly strahlt vor Glück: Die 33-Jährige hat die Halbzeit ihrer dritten Schwangerschaft erreicht. Bei einer Fashionshow in Hamburg präsentierte sie nun zum ersten Mal stolz ihren Babybauch.
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Baby-Plauderei

Am Mittwochabend verriet die Moderatorin Amira Aly im RTL-Interview die süßen Neuigkeiten über ihre Schwangerschaft. Bei der LASCANA Secret Garden-Show in Hamburg zeigte sie sich erstmals mit deutlicher Babykugel. Zudem plauderte sie am Mittwochabend aus, wie ihre beiden Söhne aus der früheren Ehe mit Oliver Pocher auf die Babynews reagiert haben. Die kümmern sich nun nämlich rührend um ihre Mama.

Amira Aly
Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show am 10. Juni 2026 © Getty Images for Lascana

Amira Aly zeigt Babybauch

„Ich habe grundsätzlich nie einen großen Schwangerschaftsbauch gehabt”, erzählt Amira Aly im Interview. Bei der LASCANA-Show, für deren Kampagne sie das Gesicht ist, war die kleine Kugel jedoch nicht mehr zu übersehen.

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Amira Aly glücklich schwanger

Zum Zeitpunkt des Shootings war die dritte Schwangerschaft noch nicht absehbar gewesen, obwohl sie bereits damals den Wunsch nach mindestens einem weiteren Kind äußerte.

Amira Aly und die Geiss-Töchter Davina und Shania.
Amira Aly bei der Lascana Secret Garden Fashion Show am 10. Juni 2026 © Getty Images for Lascana

Neue Liebe

Im Mai machte sie die Schwangerschaft schließlich öffentlich. Christian Düren und Amina sind seit Dezember 2023 zusammen. Zuvor war sie mit Oliver Pocher verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat.

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