Simone schießt gegen Mausi! "Soll Bikini-Fotos schicken"

Simone Lugner ist die Berichterstattung über ihr neuestes Projekt - sie geht ins legendäre "Forsthaus Rampensau" zu viel.

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Es verbreitete sich wie ein Lauffeuer, nachdem zuvor schon gut gestreute Gerüchte die Runde machten: Simone Lugner (44) wird in der kommenden Ausgabe des ATV-Trashformats "Forsthaus Rampensau" mitmachen.

Nächster Schritt für Simone

Ihre Teilnahme in der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" war ein großer Erfolg; nun wundern sich manche, wieso Simone das Forsthaus-Format für sich wählt als nächsten Schritt in die TV-Präsenz.

Geheime Gage

Die Gage ist freilich ein guter Ansporn um zur Rampensau zu werden. Es sollen runde 15.000 Euro für ihre Teilnahme als Gage rausschauen. Wenn sie das Format gewinnt, kommen 20.000 Euro dazu. In Summe wäre das ein netter Batzen.

Simone macht sich Luft © Instagram

Simones Unmut

Doch schon im Vorfeld macht sich Unmut bei Simone breit. Auf Insta setzt sie in einer Story zum Rundumschlag an, mahnt zu Geduld und Vorfreude: "Ich kann verstehen, dass jeder wissen will, wer dabei ist. Aber ich finde, es ist wie Weihnachten ruinieren, wenn es vorher schon so arge Berichterstattung gibt."

© privat

Finde es zum Kotzen

Dann führt sie weiter aus: "Mittlerweile schreiben alle nur noch das. Ehrlich, ich finde es zum Kotzen." Und dann gibt es noch einen Seitenhieb gegen Christina Lugner: "Kann Mausi nicht wieder Bikinifotos schicken?" Simone würde gerne etwas Neues lesen.

Ob Mausi ihr den Gefallen tut und neue Bikinifotos schickt, ist noch unklar