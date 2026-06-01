Simone glaubt an geheimes Zeichen von Richard Lugner

Für Simone Lugner ist der heutige Tag voller emotionaler Erinnerungen. Auf Instagram widmet die Witwe des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner ihrem Ehemann rührende Zeilen.

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Am Montag gedenkt die 44-Jährige im Netz ihres zweiten Hochzeitstages. Vor genau zwei Jahren gaben sich Simone und Richard Lugner das Ja-Wort.

Dankbarkeit und schöne Erinnerungen

"Heute vor zwei Jahren war der schönste Tag meines Lebens", schreibt die Witwe zu mehreren Bildern der Hochzeit. Der Schmerz über den Verlust des Baumeisters sei zwar weiterhin da, doch sie habe gelernt, damit umzugehen. In ihrem Beitrag erklärt sie: "Ich habe gelernt, mit dem Schmerz zu leben, ihn in Dankbarkeit und schöne Erinnerungen umzuwandeln." Besonders die Rückblicke auf das gemeinsame Fest geben ihr heute Kraft. "Unser Tag. Unser großer Tag der Freude, des Glücks, der gemeinsamen Zukunft", schwärmt Simone über das damalige Ereignis.

Erinnerungen bringen viel Kraft

Für die 44-Jährige grenzt es rückblickend fast an ein Schicksal, dass die beiden überhaupt zusammengefunden haben. Sie schreibt dazu: "Es ist fast wie ein Wunder, dass wir unter all den Menschen auf der Welt uns genau füreinander entschieden haben."

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Ein Moment daheim

Dabei gibt Simone auch Einblicke in ihre spirituelle Seite. Sie glaube fest an die "unsterbliche Seele" und daran, dass ein Teil ihres Mannes immer bei ihr bleibt. Während sie den Text verfasste, kam es zudem zu einem echten Gänsehaut-Erlebnis. "Gerade jetzt fällt am Dachboden im Zimmer neben mir etwas vom Regal runter. Genau jetzt, wo eigentlich keiner ist und nichts sich bewegt?", schilderte die Witwe die Situation. Für sie steht fest, dass es ein Zeichen war: "Du hattest nicht nur eine Higher Power, du bist jetzt eine." Das emotionale Posting schließt sie mit den intimen Worten: "In Dankbarkeit und Liebe, deine Simone."