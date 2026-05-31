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100 Jahre Gärtnerei Ortmann: VIP-Gäste feiern bei Kattus

Nikolaus Fortelni mit Barbara Wussow und Albert Fortell
Nikolaus Fortelni mit Barbara Wussow und Albert Fortell © Katharina Schiffl
Die Familie Ortmann feierte in Wien ein beeindruckendes dreifaches Jubiläum. Zahlreiche Prominente kamen in der Kattus Sektkellerei zusammen, um dieses besondere Event zu zelebrieren.
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Die Gärtnerei Ortmann blickt stolz auf ganze 100 erfolgreiche Jahre Familiengeschichte zurück. Das ist jedoch nicht der einzige Grund zur Freude: Das Unternehmen O’STYLE Living feiert sein zehnjähriges Bestehen und der stilvolle Ortmann Garten im 19. Bezirk – das jüngste Mitglied der Familie Christian und Daniela Ortmann – zelebriert seinen ersten Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass wurde in der Kattus Sektkellerei in der Silbergasse 52 ein großes Jubiläum gefeiert.

Viel Prominenz beim Jubiläum

Christian und Daniela Ortmann
Christian und Daniela Ortmann © Katharina Schiffl

Zahlreiche bekannte Gesichter folgten der Einladung. Unter den Gästen waren Albert Fortell und Barbara Wussow, die direkt vom Dreh für das neue Traumschiff anreiste. Auch ihr Sohn Nikolaus brachte seine Freundin Sophie mit zur Feier. Ebenfalls vor Ort waren Hausherr Dr. Ernst Polsterer Kattus, Unternehmer Hans Schmid mit seiner Gattin Petra sowie Daniel Resch, der Bezirksvorsteher von Wien-Döbling.

Künstler und viele bekannte Gesichter

Hans Schmid mit seiner Petra
Hans Schmid mit seiner Petra © Katharina Schiffl

Ein weiteres Highlight unter den Gästen war die Schauspielerin Selina Heindl. Sie ist aktuell bei den Festspielen Stockerau sowie in der ORF-Produktion "Eierkratzkomplott" zu sehen, die im Jahr 2026 mit dem Deutschen Fernsehkrimipreis ausgezeichnet wurde. Ab Juni wird sie zudem in "Schnell ermittelt" spielen. Weitere Gäste des Abends waren Schauspielerin Larissa Kiers und Ciro de Luca. Tamara Mascara zeigte sich auf dem Event ungeschminkt an der Seite von Künstler Franz Josef Baur.

Selina Heindl und Larissa Kiers
Selina Heindl und Larissa Kiers © Katharina Schiffl

Charity und süße Sacher Würfel

Ulli Kriegler und Peter Stöger
Ulli Kriegler und Peter Stöger © Katharina Schiffl

Auch der gute Zweck kam beim Ortmann-Jubiläum nicht zu kurz: Marika Lichter veranstaltete eine Tombola zugunsten der Initiative "Wider die Gewalt". Für einen besonders edlen Abschluss sorgte Georg Gürtler, der persönlich Sacher Würfel für das "süße" Sacher Eck der Veranstaltung vorbeibrachte. Der Abend endete als rundum gelungenes Fest für die österreichische Prominenz und die traditionsreiche Familie Ortmann.

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