Gran Ballo Italiano: Wiener Balltradition trifft auf italienisches Flair

Mit dem Gran Ballo Italiano entsteht am 29. Mai in Wien ein neues Eventformat. Die Mischung aus Wiener Balltradition und italienischer Lebensfreude lockt namhafte Gäste aus Wirtschaft und Kultur an.

Das Palais Niederösterreich wird am Freitag zum Schauplatz einer exklusiven Premiere. Mit dem Gran Ballo Italiano geht ein völlig neues Format an den Start. Initiiert wurde das Netzwerk-Event von Valeria Foglar-Deinhardstein, Lidia Campanale, Mauro Maloberti und Luigi Barbaro jun., um Personen aus Industrie, Medien, Diplomatie und Kultur zusammenzubringen. Dabei wird die klassische Wiener Balltradition mit italienischer Lebensfreude verknüpft, was den Nerv der sich wandelnden Eventlandschaft treffen soll.

Luigi Barbaro Jr. © Fuhrich

Bekannte Namen auf der Gästeliste

© BKA

Das neue Format positioniert sich als internationaler Treffpunkt für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Zahlreiche Prominente haben ihr Kommen bereits fix zugesagt. Darunter befinden sich Politiker wie Peter Hanke sowie das Unternehmer- und Ex-Politiker-Ehepaar Karl und Katharina Nehammer. Auch Wirtschaftsgrößen wie Bortolo Venturelli, CEO von Giorgio Armani Germany, und Generali-CEO Gregor Pilgram werden vor Ort sein.

Zahlreiche VIPs beim neuen Format

© oe24

Aus dem Kulturbereich stehen Persönlichkeiten wie Philipp Hochmair, Ferdinand Seebacher, César Sampson, Zoryana Kushpler, Aaron Karl und Daniel Serafin auf der Liste. Die Diplomatie ist durch den italienischen Botschafter Giovanni Pugliese und Deborah Lepre, italienische Botschafterin bei der UNO, vertreten. Ergänzt wird die Runde durch die ehemalige Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat, Thomas Schäfer-Elmayer, Silvia Schneider, den Star-Geiger Yuri Revich, Heimo und Beatrice Turin sowie die Modedesigner La Hong und Maurizio Giambra. Zudem werden Vertreter von DLA Piper erwartet. Auch weitere prominente Gäste wie Marika Lichter, Stefan Kokovic, Bianca und Sasa Schwarzjirg, Heinrich Prokop oder Adi Weiss dürften sich unter die Besucher mischen.

Marika Lichter mit Maria Rauch-Kallat © Katharina Schiffl

Italienisches Gesamterlebnis für die Gäste

Luigi Barbaro Jun. © Tischler

Neben dem glamourösen Networking steht das Gesamterlebnis im Vordergrund. Der Abend bietet einen Aperitivo all’italiana und einen klassischen Eröffnungstanz der Tanzschule Elmayer. Begleitet wird das Event von Live-Musik und Auftritten internationaler Künstlerinnen und Künstler. Den Abschluss bilden echte italienische Kulinarik und eine Italo Disco Night. Das Event etabliert damit einen frischen Ansatz im Wiener Ballkalender.