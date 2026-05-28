Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
E-Paper Banner

„Heute Nacht“

Helene Fischer: Neustart im kessen Biker-Look

Von
28.05.26, 18:00 | Aktualisiert: 28.05.26, 19:12
Teilen

„Heute Nacht können wir unsterblich sein“ Helene Fischer startet nach der Babypause wieder durch und liefert mit ihrer Comeback-Single den Soundtrack zum „Sommermärchen“ und dem großen Wien-Konzert am 11. Juli.  

Am 11. Juli zündet Helene Fischer das Konzert des Jahres. Mit einer bahnbrechenden 360-Grad-Show im Wiener Happel Stadion. Jetzt gibt sie dafür den Soundtrack vor. Am Freitag kommt der neue Hit „Heute Nacht“, der erste eigene Song der Schlager-Königin seit dem Hit-Album „Rausch“ (21021) und das erste Pop-Werk nach der Babypause, währender sie ja „nur“ 3 CDs voller Kinderlieder anstimmte.

Helene Fischer: Neustart im kessen Biker-Look
© Universal Music

Helene Fischer: Neustart im kessen Biker-Look
© YouTube

Mit „Ich kann es kaum erwarten“ teast Helene auf Instagram ihren neuen Hit an, der mit Zeilen wie „Heute Nacht können wir unsterblich sein“ Eindeutig Richtung Dancefloor zielt. Und Richtung Sommerhit. Auch mit dem Video. Da zeigt sich Helene ja in einem heißen roten Bikerkleid mit raffiniert gesetzten Zipper.

Helene Fischer: Neustart im kessen Biker-Look
© Live Nation

Der neue Hit steht bei der ab 10. Juni angesetzten Konzertserie zum 20-jährigen Bühnenjubiläum im Mittelpunkt. „Die 360-Grad-Tournee wird komplett anders“, liefert Helene dafür im oe24-Interview die Direktiven „Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt. Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik. Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen – und ich habe dafür natürlich auch ein paar neue Songs im Gepäck.“ Den ersten davon gibt’s ab Freitag zu hören.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen