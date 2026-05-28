Helene Fischer: Neustart im kessen Biker-Look

„Heute Nacht können wir unsterblich sein“ Helene Fischer startet nach der Babypause wieder durch und liefert mit ihrer Comeback-Single den Soundtrack zum „Sommermärchen“ und dem großen Wien-Konzert am 11. Juli.

Am 11. Juli zündet Helene Fischer das Konzert des Jahres. Mit einer bahnbrechenden 360-Grad-Show im Wiener Happel Stadion. Jetzt gibt sie dafür den Soundtrack vor. Am Freitag kommt der neue Hit „Heute Nacht“, der erste eigene Song der Schlager-Königin seit dem Hit-Album „Rausch“ (21021) und das erste Pop-Werk nach der Babypause, währender sie ja „nur“ 3 CDs voller Kinderlieder anstimmte.

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Mit „Ich kann es kaum erwarten“ teast Helene auf Instagram ihren neuen Hit an, der mit Zeilen wie „Heute Nacht können wir unsterblich sein“ Eindeutig Richtung Dancefloor zielt. Und Richtung Sommerhit. Auch mit dem Video. Da zeigt sich Helene ja in einem heißen roten Bikerkleid mit raffiniert gesetzten Zipper.

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Der neue Hit steht bei der ab 10. Juni angesetzten Konzertserie zum 20-jährigen Bühnenjubiläum im Mittelpunkt. „Die 360-Grad-Tournee wird komplett anders“, liefert Helene dafür im oe24-Interview die Direktiven „Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt. Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik. Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen – und ich habe dafür natürlich auch ein paar neue Songs im Gepäck.“ Den ersten davon gibt’s ab Freitag zu hören.