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Helene Fischer Willkommen Ö
© ORF/Screenshot

Show-Auftritt

Helene Fischer: Bei "Willkommen Österreich" wird sie zur "Alkoholikerin"

29.04.26, 09:03
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Bei "Willkommen Österreich" wurde der Schlagerqueen im wahrsten Sinne des Wortes ordentlich eingeschenkt.

Helene Fischer war am 28.4. bei "Willkommen Österreich" zu Gast. Wie auch bei anderen Gästen nahmen sich Grissemann und Stermann auch bei der Schlagersängerin kein Blatt vor den Mund und neckten sie mit frechen Fragen.

Helene Fischer Willkommen Ö
© ORF/Screenshot

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Alkohol vor den Kameras

Schon die Getränkeauswahl wurde zum ulkigen Wortduell. Fischer wurde vor wenigen Monaten zum zweiten Mal Mama, kündigte an, den Weißwein, den sie bekam, zu genießen: "Ich zelebriere diesen kleinen Schluck jetzt sehr, muss ich sagen, ich feiere das deshalb, ich erst seit kurzem wieder dabei bin." Es war ihr erster Schluck Alkohol seit langem - vor den Kameras."

Helene Fischer Willkommen Ö
© ORF/Screenshot

Grissemann bot an, das gut gefüllte Glas auszutrinken, Helene verneint und daraufhin Stermann: "Oh Gott, Willkommen Österreich zwingt Helene Fischer zurück zum Alkoholismus. Sie war trocken" Doch  Fischer kontert : "Nochmal, ich bin Mama geworden. Zum zweiten Mal."

Helene Fischer Willkommen Ö
© ORF/Screenshot

Nach Auftritt wieder Mama

Grissemann stellt fest, dass Fischer auf Platz acht der weltweit erfolgreichsten nicht englischsprachigen Künstlerinnen der Welt liege und oft nicht so wirke, als würde sie das Ausmaß verstehen. Fischer: "Doch doch! Ich bin mir dessen zum Teil bewusst, aber mache mir gar nicht so viele Gedanken darüber. (...) Wenn ich die Bühne verlasse, dann bin ich wieder Mama und habe andere Alltagssorgen."

Helene Fischer Willkommen Ö
© ORF/Screenshot

Kinder mit dabei

Für Fischer ist die Familie, der Alltag mit ihren kleinen Kindern pure Erdung. Sie zollte allen Respekt, die das jeden tag "wuppen", so die 41-Jährige und verriet, dass ihre Kinder mit auf Tour kommen werden.

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