Nach Ehe-Aus: Neue Liebe für Markus Lanz

Während er im TV Spitzenpolitiker in die Zange nimmt, schirmt Talkmaster Markus Lanz sein eigenes Liebesleben privat ab.

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Eine Baseballkappe als Tarnung? Wer Markus Lanz kennt, weiß, dass dieses Accessoire in seiner Freizeit Pflicht ist. Doch die Kappe erfüllt ihren Zweck nur noch bedingt: Wer um das Markenzeichen des Moderators weiß, erkennt ihn beim Joggen sofort. Neuerdings zieht der Talkmaster allerdings noch ganz andere Blicke auf sich. Lanz läuft nicht mehr allein.

An seiner Seite zieht seit Kurzem regelmäßig eine bekannte Businessfrau ihre Runden – mal im sportlichen Look mit kurzer roter Adidas-Hose und T-Shirt, mal in dunklen Jogging-Tights und figurbetonter Sportjacke.

Heimliche Besuche in der Luxusvilla

Die beiden kennen sich laut Bunte bereits seit geraumer Zeit, doch mittlerweile wagen sie immer öfter den Schritt an die Öffentlichkeit. Trotz der gemeinsamen Jogging-Runden gleicht ihr Verhältnis nach wie vor einem Versteckspiel.

Völlig unbeobachtet bleibt das Duo jedoch nicht: Nachbarn und Spaziergänger konnten beobachten, wie die Dame regelmäßig in der Privatvilla von Markus Lanz ein- und ausgeht. Die Besuche wirken vertraut: Mal kommt sie mit Blumen oder Einkäufen, mal ist sie mit dem Rad, mal mit dem Auto unterwegs zu ihm. Wenn Markus Lanz spät nach Hause kommt, ist sie bisweilen bereits da.

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Anwälte schützen sein Liebesgeheimnis

Dass die Identität der Frau ein Mysterium bleibt, ist kein Zufall. Markus Lanz versucht sein Privatleben auch mit anwaltlicher Hilfe zu schützen. Deshalb darf BUNTE den Namen der Frau nicht nennen, mit der er so viel Zeit verbringt.

Das birgt eine gewisse Ironie: Paradox eigentlich, dass der Journalist, der selbst für seine intensive, hartnäckige Gesprächsführung in seiner Talkshow bekannt ist und manchen prominenten Gast damit schon in Erklärungsnot – und nachträgliche Schwierigkeiten – brachte, so ein Geheimnis um sein eigenes Leben macht. Dabei gäbe es gar keinen Grund für Trübsal: Sein Familienleben scheint nach der Trennung von seiner Frau Angela harmonisch geregelt zu sein.