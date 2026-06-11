Nach Busen-OP: Geiss-Schwestern überraschen bei Dessous-Show

Die Geiss-Töchter Davina und Shania feierten in Hamburg ihr Laufsteg-Debüt bei einer großen Modenschau.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Reality-TV-Stars Davina (21) und Shania Geiss (20) eroberten erstmals den Catwalk. Bei der "Lascana Secret Garden"-Modenschau in den Hamburger Briese-Studios zogen die Töchter der TV-Millionäre Carmen und Robert Geiss alle Blicke auf sich. Die Schwestern, die durch ihre Doku-Soaps bekannt sind, zeigten sich dabei etwas mehr verhüllt als die anderen Wäschemodels. Für den Auftritt jetteten sie direkt aus Monaco an.

Davina und Shania Geiss © Getty Images for Lascana

Geiss-Töchter glänzen ohne Proben

Vor dem Start gaben die Geiss-Töchter offen zu: "Es ist eine Premiere heute. Richtig gemodelt haben wir vorher noch nie." Ein dauerhafter Job auf dem Laufsteg sei wegen Zeitmangels nicht geplant. Davina erklärte: "Also ein komplettes Laufstegmodel, nein, dazu haben wir auch nicht die Zeit, aber ab und zu schon mal gern." Auf das Event vorbereitet hatten sich die beiden kaum, da sie alles auf den letzten Drücker machen und erst am Tag der Show das professionelle Laufen lernten.

Shania Geiss © Getty Images for Lascana

Selbstbewusster Auftritt bei Modenschau

Davina Geiss © Getty Images for Lascana

Ein wichtiges Thema war zudem ihre Brustvergrößerung, durch die sie nun selbstbewusster auftreten: "Ja, definitiv selbstbewusster. Wir fühlen uns wohl mit unserer Oberweite." Für die Schwestern war es zuvor ein großer Defekt in ihrem Leben. Nach der Show gab es viel Applaus. Reality-TV-Star Jenny Elvers betonte stolz gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Ein großer Name kommt von allein, aber laufen musstest du selbst." Auch Otto-Group-Aufsichtsrätin Janina Lin Otto zeigte sich von dem Auftritt bei der Modenschau begeistert.