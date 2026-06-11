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Namens-Fail!

Haaland wird bei Team-Fotoshooting verwechselt

Play-off-Kampf um die EURO 2021
© Getty
Kuriose Panne bei der norwegischen Nationalmannschaft: Bei einem Fotoshooting trug Erling Haaland plötzlich ein Trikot mit dem falschen Namen auf dem Rücken.
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Nach dem viralen Wikinger-Fotoshooting legte Norwegens Nationalteam nun mit einer weiteren außergewöhnlichen Fotoidee nach. Die WM-Stars posierten diesmal in den Trikots ihrer Jugendvereine – eine Hommage an ihre ersten Schritte im Fußball. Doch dabei unterlief den Verantwortlichen ein kurioser Fehler.

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Auf dem Trikot von Torjäger Erling Haaland prangte nämlich nicht sein berühmter Name. Statt "Haaland" stand plötzlich "Höyland" auf dem Rücken des Manchester-City-Stars. Ein Detail, das Fans sofort entdeckten und in den sozialen Netzwerken diskutierten.

Haalands Reaktion sorgt für Lacher

Der 25-Jährige reagierte allerdings völlig entspannt auf die Verwechslung. Mit einem Grinsen kommentierte der Torjäger die Panne: "Sie haben mich einfach verwechselt, sie haben Haaland vergessen."

Auf dem offiziellen Gruppenfoto ist der Fehler eigentlich gar nicht sichtbar, weil die Rückseiten der Trikots nicht zu sehen sind. Trotzdem entwickelte sich die Aktion innerhalb weniger Stunden zum Gesprächsthema unter den Fans.

Fans feiern den Star

© Instagram/herrelandslaget

Auch Teamkollegen wie Martin Ødegaard, Julian Ryerson oder Antonio Nusa präsentierten stolz die Trikots ihrer Heimatvereine. Während bei ihnen alles passte, wurde ausgerechnet der größte Star des Landes Opfer des Namens-Fails.

Für Haaland dürfte der Patzer schnell vergessen sein. Sportlich läuft es für Norwegen derzeit hervorragend: Erstmals seit 1998 träumt das Team wieder von einer erfolgreichen WM-Endrunde. Und wenn der Stürmerstar weiter trifft wie zuletzt, wird sich bald niemand mehr an den falschen Namen auf seinem Trikot erinnern – wohl aber an eines der kuriosesten Teamfotos des Jahres.

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