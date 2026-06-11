Hamster und Fitness auf Wiens Friedhöfen

Wien macht seine Friedhöfe zu modernen Erholungsgebieten.

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Friedhöfe sind ein Ort des Abschieds und der Trauer, sie können aber auch als Naturoase, Erholungsgebiet oder sogar als Fitness-Einrichtung dienen. In Wien gibt es bereits entsprechende Angebote. Zum Vorzeigeprojekt wurde diesbezüglich nun der Friedhof Meidling entwickelt. Dort wurden unter anderem 140 neue Bäume gepflanzt. Auch Bewegungsangebote und Hamsterinseln gibt es. Zudem steht ein "Plauderbankerl" zur Verfügung.

Die Friedhöfe Wien erläuterten bei der Präsentation am Donnerstag, dass im Stadtgebiet 46 Anlagen betreut werden, die eine Fläche von rund 5,2 Quadratkilometern umfassen. Dies entspreche in etwa der Größe des gesamten 20. Wiener Gemeindebezirks. Man leiste somit einen wichtigen Beitrag für Biodiversität, Klimaanpassung und Lebensqualität, wurde versichert.

Wäldchen, Hamsterinseln und "Plauderbankerl"

Verwiesen wurde dazu auf eine Studie des Austrian Institute of Technology (AIT), die unter anderem am Friedhof Meidling durchgeführt wurde. Demnach verfügen Friedhöfe nicht nur über ein hohes Regen-Versickerungspotenzial, sie können durch ihre Grünflächen die Umgebungstemperatur lokal sogar um bis zu drei Grad senken. Das Areal in Meidling verfügt über eine Fläche von 130.000 Quadratmetern, auf der sich mehr als 17.000 Grabstellen befinden.

Dort kann man nun auch durch zwei neue Wäldchen flanieren. Tiere sollen sich ebenfalls wohlfühlen: Eingerichtet wurden fünf sogenannte Hamsterinseln, die mit Sträuchern, Totholz und Wasserstellen gezielt Rückzugsräume für den geschützten Europäischen Feldhamster schaffen sollen. Auch ein Wildbienen-Haus wurde installiert.

Besucher wiederum können einen rund 800 Meter langen "Silent-Walk-Rundweg" nutzen. Dieser knüpfe an den Erfolg der Laufstrecke am Wiener Zentralfriedhof an, wurde betont. Ergänzend wurde ein "Silent-Fit-Bereich" mit Trainingsgeräten geschaffen. Nach dem Start der sogenannten Plauderbankerl am Friedhof Hernals wurden nun auch am Friedhof Meidling drei dieser Begegnungsorte eingerichtet. Sie sollen Besucherinnen und Besucher einladen, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Naturnahe Bestattungsformen

Auch das Angebot an naturnahen Bestattungsformen wird ausgebaut. Am Friedhof Meidling entstand auf rund 50 Quadratmetern eine neue Strauchgrabanlage mit naturnaher Bepflanzung. Insgesamt stehen dort 60 Grabstellen für bis zu 120 Urnen zur Verfügung.

"Der Friedhof Meidling zeigt eindrucksvoll, wie wir Artenvielfalt, Erholung und Lebensqualität miteinander verbinden können", hob die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) hervor. Durch die Maßnahmen entstünden attraktive Räume für Mensch und Natur, die auch einen weiteren Beitrag zu einer klimafitten Stadt leisten würden.