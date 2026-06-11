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Sushi, Schnitzel & Co. bei der ORF-Wahl

© APA/ROLAND SCHLAGER
Die ORF-Wahl zieht sich wesentlich länger als geplant. Sushi, Schnitzel & Co. bilden die kulinarische Versorgung.
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Eigentlich wollten die Stiftungsräte des ORF bereits gegen 16 Uhr wählen, wer den ORF ab 2027 führen soll. Eigentlich. Denn die Hearings der Kandidatinnen und Kandidaten gestaltet sich wesentlich langwieriger als geplant.

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Vor allem die Fragerunde bei APA-CEO und Favorit Clemens Pig wurde zur Kraftprobe. Rund 2,5 Stunden dauerte der Frageteil bei seinem Hearing. Auch Schreiduelle zwischen Stiftungsräten standen am Programm.

Sushi, Schnitzel und Süßes

Um während der ganztägigen Stiftungsratssitzung bei Kräften zu bleiben, darf natürlich die kulinarische Verpflegung nicht fehlen. Für die Medienleute vor Ort gab es Schnitzel, Kartoffelsalat, Reis und Krautfleckerl.

Für die Stiftungsräte gab es immer wieder Essenslieferungen , darunter Sushi, Salat und auch Süßes.

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