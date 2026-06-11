Andreas Gabalier feiert Comeback am Wörthersee

Chart-Stürmer Andreas Gabalier kehrt am 4. Juli für ein großes Open Air zurück nach Kärnten. Die Fans dürfen sich auf ein musikalisches Großevent der Extraklasse direkt am Wasser freuen.

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Am 4. Juli steht das nächste Konzert von Andreas Gabalier in Klagenfurt an. Wegen des enormen Erfolgs vor zwei Jahren zieht es den Musiker erneut in die Wörthersee Ostbucht, wo er bereits sein drittes Open Air veranstaltet. Der Künstler selbst blickt voller Vorfreude auf das anstehende Live-Jahr 2026.

Andreas Gabalier rockt Wörthersee © krivograd/ipmedia

Preise für Andreas Gabalier

Seit über zehn Jahren mischt der Sänger die traditionelle Musikwelt auf. Für seine spektakulären Auftritte erhielt er bereits zahlreiche Preise, darunter sieben Amadeus Awards, einen Bambi, vier Echo-Pop-Awards, den Deutschen Fernsehpreis sowie den Karl Valentin Orden - und natürlich die Auszeichnung als "Wörthersee Botschafter".

Top Stimmung beim Volks-Rock'n'Roller © krivograd/ipmedia

Details zum Open Air

Die Fans erwartet eine gelungene Mischung aus bekannten Hits und energiegeladener Bühnenpräsenz. Der Musiker verspricht ein unvergessliches Erlebnis: "Wir sagen 'servus' am 4. Juli und melden uns zurück mit der großen Live Show und dem ganzen Hulapalu und Volks- Rock´n Roll Wahnsinn. Wir freuen uns auf eine riesengroße und rappelvolle Comeback- & Sommershow". Das Event in Kärnten bildet ein absolutes Highlight des Sommers. Infos und Tickets auf www.ip-media.tv