Helene Fischer: „Österreich ist immer ein kleiner Mini-Urlaub für mich!“

Am 11. Juli feiert Helene Fischer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer 360-Grad-Show im Happel-Stadion. Als Einstimmung spricht sie auf oe24 über die neue Show, die lange Pause und ihre Österreich-Liebe.

Am 11. Juli steigt das Konzert des Jahres. Helene Fischer fegt mit einem 360-Grad-Spektakel durch das Wiener Happel Stadion. Eine Rundum-Glücklich-Show zum 20-jährigen Bühnenjubiläum und das Comeback nach fast drei Jahren Baby-Pause:

Im oe24.Interview spricht Helene Fischer über …

… ihre neue Tour: Noch zähle ich nicht die Tage, aber ich merke, dass wir langsam in die heiße Phase kommen und ich wieder unter Strom stehe. Die 360-Grad-Tournee wird komplett anders. Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt. Die Akrobatik wird nicht mehr der Fokus sein, sondern ich konzentriere mich jetzt stärker auf die Musik. Das soll in diesem Jahr das Sommer-Event schlechthin werden. Ein Sommermärchen – und ich habe dafür natürlich auch ein paar neue Songs im Gepäck.

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… die 360-Grad-Show: So etwas habe ich noch nie gemacht. Das war einfach der nächste logische Schritt, auch weil man dabei natürlich das komplette Stadion nutzen kann.

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… die lange Pause: Ich habe mir in meiner Karriere generell immer bewusst längere Pausen zwischen den einzelnen Tourneen genommen. Jetzt liegen drei Jahre dazwischen. Ich muss sagen, dieser Ausgleich und die Balance zwischen Privat- und Tourneeleben waren sehr wichtig für mich – auch, sich zurückzunehmen und Kraft zu tanken.

… den Unterschied zwischen der „privaten Helene“ und der „Bühnen-Helene“: Auf der Bühne sprühe ich vor Energie, ich will all meine Liebe teilen und gehe immer mit der besten Stimmung auf die Bühne. Zu Hause darf es auch mal still sein, und ich genieße diese ruhigen Momente. Das kleine Entertainment daheim ist komplett anders, aber nicht weniger anstrengend.

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… das 20-jährige Jubiläum: Das ist unglaublich– so auf 20 Jahre zurückblicken zu können.

… ihre Österreich-Liebe: Kulinarisch kann euch kaum jemand das Wasser reichen, und das Konzert in Wien wird wieder etwas ganz Besonderes für mich. Österreich ist immer ein kleiner Mini-Urlaub für mich.

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… ihren Besuch bei "Willkommen Österreich": Ich habe es wieder sehr genossen, denn Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind mir sehr ans Herz gewachsen. So eine Sendung gibt es bei uns in Deutschland nicht. Ich liebe sie, weil sie vieles vereint: Satire, Unterhaltung, Comedy und Musik. Sie ist informativ, herzlich und immer mit einem Augenzwinkern.

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… die Zukunft der Helene Fischer Show: Ich hoffe sehr, dass wir die Show in diesem Jahr wieder produzieren können. Sie ist auch für mich ein echtes Highlight. Ich weiß, dass es in vielen Familien eine Art Tradition ist – ein Ritual. Und das möchte ich den Familien und uns selbst nicht nehmen, denn es ist auch bei uns eine Familientradition.

… Melissa Naschenweng: Melissa finde ich stark. Sie geht mittlerweile sehr konsequent ihren eigenen Weg und ich finde es toll, wenn eine Frau so kraftvoll ihren Weg nach oben geht.

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Helene Fischer mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

… den Song Contest: Auch das ist ein großartiges Event, das ich liebe. Es wird immer wilder, bunter und verrückter, und die Punkte werden oft unter politischen Gesichtspunkten vergeben. Aber nichtsdestotrotz: Auch diese Sendung ist bei uns Tradition – ein Abend, den ich jedes Jahr sehr genieße. Und ich liege auch oft nicht schlecht mit meiner persönlichen Punktevergabe (lacht). JJ hatte ich zwar weit vorne, aber nicht auf Platz 1. Umso mehr freut es mich für euch, dass der Song Contest 2026 wieder in Österreich ausgetragen wird.

Interview: Thomas Zeidler-Künz