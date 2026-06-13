Helene: So heiß ist ihre Mega-Show

Am 11. Juli liefert Helene Fischer das Konzertspektakel des Jahres. 360-Grad-Bombast-Bühne, 5 heiße Kostüme und Liebesshow inklusive. Wir waren beim Tourstart.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine 25 Millionen Euro teure Rundumglücklich- Bühne mit haushohem Videowürfel, fünf heiße Kostüme, 34 Hits, Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel bei einem Akrobatik-Akt zum noch unveröffentlichten Song "An meiner Seite" – Helene Fischer liefert mit ihrer bahnbrechenden 360-Grad-Show das Konzertspektakel des Jahres. Schon die Premiere in Dresden, wo oe24 als einziges heimisches Medium live dabei war, wurde zum Triumph. Am 11. Juli wirbelt sie damit auch durch das Ernst Happel Stadion. Die Restkarten gibt’s bei Ticket24.at

Auftakt mit Flugshow vom Stadionrang

Helene Fischer schwebt gleich zur Konzert-Eröffnung vom Oberrang ein. © Thomas Zeidler

Vom Opener "Jetzt oder nie", bei dem sie in einem knappen roten Minikleid vom Stadionrang auf die Bombast-Bühne herabschwebt, bis zum Finale "Phänomen", zu dem sie dann nach 140 Minuten Dauer-Action im kleinen Schwarzen auch wieder Richtung Oberrang abfliegt, zündet Helene nach fast drei-jähriger Baby-Pause ein 140-minütiges Spektakel, das Seinesgleichen sucht. Ein Sommermärchen!

Bombast-Show für 25 Millionen Euro.

Bombast-Show für 25 Millionen Euro. © Thomas Zeidler

Die in der Stadionmitte errichtete Bühne, von Helene liebevoll "Kleines Monster" getauft, ist an Gigantomanie kaum zu übertreffen: 90 Meter breit, 25 Meter hoch und 288 Tonnen schwer. Im Mittelpunkt steht ein haushoher Videowürfel mit 780 qm Screen sowie 1.200 Scheinwerfer.

Helene liefert mit neuer Show viel Fannähe. © Thomas Zeidler

Für "Null auf 100" legt sich Helene in eine Blumenwiese, zu "Spiele" tollt sie mit ihren 20 Tänzern am Dach des 15 Meter hohen Videowürfels rum, bei "Rausch" schwebt sie auf einem von vier Schwenkarmen herab. Dazu gibt’s einen Tanz in einem Käfig („Marathon“), Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“), Hydraulik-Plattformen („Atemlos“) und stadionfüllenden Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“). Fünf heiße Outfits – vom kessen roten Revue-Girl-Look bis zur schwarz-goldenen Barbarella-Rüstung – ja sowieso.

Völlig abgehoben: Helene fliegt gleich 3 Mal über die Fans. © Thomas Zeidler

Highlights: Unveröffentlichte Hits & Liebesshow

Zum 20-jährigen Jubiläum liefert Helene einen ausufernden Musik-Mix zwischen Uralt-Schlager-Hits („Von hier bis unendlich“) Latino-Rhythmen („Vamos a marte“) und Party-Krachern („Herzbeben“). Dazu gibt’s eine Solo-Version des Silbereisen-Duetts "Schau mal herein", eine XXL-Version des aktuellen WM-Hits "Heute Nacht". sowie die noch unveröffentlichten Songs "Warum" und "An meiner Seite".

Liebesshow mit ihrem Thomas Seitel. Kuss inklusive. © Instagram

Vorab hatte Helene geflunkert, dass es diesmal "weniger Akrobatik" geben wird. Von wegen! Gleich drei Mal wirbelt sie mit Hochseil-Action durch das Stadion. Auch in den starken Armen ihres Thomas Seitel. Dem Vater ihrer beiden Töchter. Ihm widmet sie auch den Song "An meiner Seite". Kuscheln und Kuss inklusive. Am 11. Juli auch in Wien.