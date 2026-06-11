Song-Aufreger
Neustart für Seiler mit neuen Provokationen: "Geächtet im ganzen Land!"
Nach den Gewaltvorwürfen einer Frau – Stichwort: Kokain auf die Lippen schmieren - kam Christopher Seiler mit einer Diversion davon. Jetzt nimmt er wieder die Charts in Angriff. Und das in wahrsten Sinne des Wortes. Die neue Single "Daunzn" von Seiler und Speer zeigt keine Reue. Ganz im Gegenteil: "Hast scho gheat. De zwa san kan Cent mehr wert. Die ghean ja wegagsperrt oder komplett enterbt!" heißt es da oder „Geächtet im ganzen Land. Mittlerweile will die ned amoi mehr der Hausverstand!"
Provokation als Methode - Platz 1 scheint vorprogrammiert
Provokante Zeilen im typischen Pop-Prolo-Stil des Hit-Duos. Platz 1 bei iTunes scheint damit heute fast vorprogrammiert. Ebenso eine Top-Position in den Austria-Top-40. Auch weil die Fans felsenfest hinter ihnen stehen („Im Gegensatz zu vielen anderen hatte Christopher den Mut, es offen zuzugeben“) und die spitzen Zeilen über Kokain („Dei denen daham da soll’s recht staubn“) oder den Absturz ("Nach 'Ham kummst' war eh nix mehr! Er und Speer. Seiler und wer?") wohl mit Humor sehen.
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Im März boykottiert - jetzt wieder im Radio?
Bleibt nur abzuwarten wie die Hitradios darauf reagieren. Ö3 hatte die Songs von Seiler und Speer nach den Vorwürfen ja aus dem Programm genommen und wird wohl auch über die neue Songzeile („Wann man’s genau nimmt wär heut 'Frühstück bei mir' mit der Claudia.“) nicht allzu erfreut sein.
Was Seiler und Speer dadurch möglicherweise an Tantiemen entgeht machen sie nun wieder mit den Konzert-Gagen weg. Am 19. Juni steigt das Comeback-Konzert in Gloggnitz. In Folge stehen gleich 13 weitere Österreich-Konzerte am Plan. Auch die Nachhol-Termine der wegen Seilers Reha verschobenen Auftritte in Salzburg und Oberwart.
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