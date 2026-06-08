Seiler & Speer singen über Kokain, "dunkle Gassn" und Claudia Stöckl

Am Freitag kommt die neue Single "Daunzn" von Seiler und Speer. Der erste Song nach den Vorwürfen gegen Christopher Seiler. Der Text ist provokant wie nie!

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"Geächtet im ganzen Land. Mittlerweile will die ned amoi mehr der Hausverstand!" Seiler und Speer liefern am Freitag die neue Single "Daunzn" und damit viel Zündstoff nach dem Austropop-Aufreger des Jahres. Christopher Seiler kam ja nach Übergriffen - Stichwort: Koks auf die Lippen geschmiert – mit einer Diversion davon. Jetzt, nach kurzer Reha, legt er wieder los. Präsentierte man schon am 29. Mai in einer Instagram-Story die erste Hörprobe von "Daunzn" mit der Ansage "I hab mi ja selbst gecancelt." und so so provokanten Zeilen wie "Hast scho gheat. De zwa san kann Cent mehr wert. Die ghean ja wegagsperrt oder komplett enterbt!" so legt man nun im 3:32 Minuten Song sogar noch drauf!

Am 12. Juni liefern Seiler und Speer ihr neue provokante Single "Daunzn". © Joke Brothers Records

Ein Song voll mit Zündstoff

Der neue Hit von Seiler und Speer greift nämlich auch das Thema Kokain („Dei denen daham da soll’s recht staubn“) oder die Übergriffs-Vorwürfe („In irgendeiner dunklen Gassn…“) auf. Dazu gibt’s nach dem eingängigen Refrain "Mir daunzn Walzer mit der Hautevolee. Immer ganz vorn. Damit ma‘ den Abgrund sehn" auch eine Song-Zeile über Claudia-Stöckl („Wann man’s genau nimmt wär heut 'Frühstück bei mir' mit der Claudia.“) und den eigenen Status-Quo: "Nach 'Ham kummst' war eh nix mehr. Er und Speer. Seiler und wer?"

Seiler und Speer bei Claudia Stöckl. Jetzt "widmet" man ihr sogar eine Songzeile. © hitradiooe3

Am 19. Juni steigt Comeback-Konzert

Seiler und Speer legen am 19. Juni wieder live los. Comeback-Konzert in Gloggnitz. © Thomas Zeidler

Der provokante Song wird am 12. Juni auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Dazu filmten Christopher Seielr und Bernhard Speer dafür jüngst auch ein Video. Am 19. Juni könnte die Live-Premiere steigen. Da gibt’s das Comeback-Konzert in Gloggnitz.