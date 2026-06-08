Öffentliches Hearing
Heute Showdown um ORF
Die Bestellung des neuen ORF-Generals rückt näher. Am Donnerstag stimmen die Stiftungsräte ab, wer den öffentlich-rechtlichen Sender ab 2027 führen soll.
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Heute steht noch ein wichtiger Termin an: Das öffentliche Hearing, bei dem neben der Moderatorin auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Publikum sowie Mitglieder der ORF-Gremien Fragen stellen können.
oe24.TV überträgt das öffentliche Hearing live ab 20.15 Uhr.
Um beim internen Hearing, das am Donnerstag vor der Abstimmung stattfindet, dabei zu sein, braucht es eine Nominierung von einem Stiftungsrat.
Favorit ist nach wie vor APA-CEO Clemens Pig. Neben Pig wurden bereits ORF-Magazin-Chefin Lisa Totzauer, ORF3-Chefin Kathrin Zierhut-Kunz, "Exxpress"-Herausgeberin Eva Schütz, Ex-ProSieben-Vorstand Markus Breitenecker, Medienmanager Johannes Larcher sowie Ex-Servus-TV-Chefredakteur Robert Altenburger nominiert.
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