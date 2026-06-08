Top-Manager
Paukenschlag: ORF-Gagenkaiser Strobl freigestellt
Top-Manager und Gagenkaiser (468.856,32 Euro Jahresgehalt) wurde von ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Montag freigestellt. Argumentiert wird mit Compliance-Gründen. Zuerst berichtete das "Profil" darüber.
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Strobl ist Leiter mehrerer Hauptabteilungen und war unter anderem für das 300 Millionen Euro schwere Bau- und Sanierungsprojekt des ORF-Zentrums zuständig. Das Gehaltsranking, das der ORF jährlich veröffentlichen muss, führte Strobl zuletzt an. Er verdiente sogar mehr als Generaldirektor Roland Weißmann, der im März zurückgetreten ist.
ORF: Hinweise auf mögliches Fehlverhalten
"Bei der ORF-Compliance-Stelle sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Hinweise beziehungsweise Meldungen im Hinblick auf ein mögliches Fehlverhalten von Pius Strobl eingegangen", heißt es vom ORF gegenüber dem "Standard". Die Maßnahme stelle aber keine Vorverurteilung dar, so der Öffentlich-Rechtliche.
Zuletzt war Strobls Name in der Causa rund um den Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann gefallen, zudem gab es Konflikte rund um seine Pensionsregelung.
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