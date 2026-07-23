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Rechtsextremismus

Erdesz aus Kärntner FPÖ ausgeschlossen

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© APA/HELMUT FOHRINGER
Parteijugend-Obmann soll mit Wehrmachts-Foto zu Veranstaltung eingeladen haben
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Der Obmann der Freiheitlichen Jugend Kärnten, Viktor Erdesz, ist am Donnerstag aus der Kärntner FPÖ ausgeschlossen worden. Das teilte die Partei am Abend in einer knappen Aussendung mit. Vor zwei Wochen hatte es Rechtsextremismus-Vorwürfe gegen den Funktionär gegeben, wegen dessen Kurs sogar Parteijugend-Mitglieder aus der FPÖ ausgetreten sein sollen.

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Vor sechs Jahren soll Erdesz mit einem Wehrmachts-Foto zu einer Veranstaltung eingeladen haben. Dies sei der Kärntner Landespartei nicht bekannt gewesen, hatte Landesparteiobmann Erwin Angerer nach dem Auftauchen der Vorwürfe in einer ersten Stellungnahme erklärt. Man werde die Causa prüfen und auch mit Erdesz persönlich sprechen.

Dieses Gespräch habe am 17. Juli stattgefunden, hieß es von der Partei: "In diesem Gespräch wurde gegenüber Herrn Erdesz der Ausschluss aus der Freiheitlichen Partei ausgesprochen, da die Vertrauensbasis nicht mehr gegeben war." Am Donnerstag wurde dieser Ausschluss dann "entsprechend den Parteistatuten durch den Landesparteivorstand einstimmig bestätigt".

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