Verbalattacke
Eklat-Posting: Wolf reagiert, Thurnher prüft
Als Herausgeberin einer "rassistischen Fake-News-Schleuder" bezeichnete ORF-Moderator Armin Wolf am Wochenende die "Exxpress"-Gründerin Eva Schütz. Für Wolf sei es unverständlich, dass sie vom Vize-Stiftungsratschef Gregor Schütze für das Hearing am Donnerstag nominiert worden sei. Schütz hat sich bekanntlich für den ORF-Chefposten beworben.
Der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler brachte daraufhin eine Anzeige bei der aktuellen ORF-Chefin, Ingrid Thurnher, ein. Denn: Westenthaler vermutet, dass Wolf gegen den ORF-Ethikkodex verstoßen haben könne. oe24 berichtete. Thurnher soll das prüfen, so die Forderung.
Thurnher hat laut "Kurier" nun tatsächlich eine Prüfung des Postings veranlasst. Wolf selbst hat mittlerweile ebenso auf die Aufregung reagiert.
So verteidigt Wolf sein Posting
"Herr Westenthaler und die FPÖ sind sehr entrüstet, dass ich Frau Schütz als Herausgeberin einer 'rassistischen' Website bezeichnet habe.. Offensichtlich haben sie nicht bis zum angehängten Screenshot der groß auf ihrer Website präsentierten "Top Kommentare der letzten Woche" gelesen", schreibt Wolf auf Bluesky.
Wolf hat vor einigen Tagen einen Screenshot der "Exxpress"-Seite gepostet, auf dem derbe Kommentare von Leserinnen und Lesern zu sehen sind. Unter anderem wird dort der umstrittene Begriff "Remigration" verwendet.
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Dass er den "Exxpress" als "Fake-News-Schleuder" bezeichnete, sehe er durch zahlreiche Beispiele, die auf einem anderen Bluesky-Account dokumentiert würden, belegt. Daher sei sein Posting auch im Einklang mit den Social-Media-Leitlinien, in denen es heißt: "Öffentliche Äußerungen, die kritische Auseinandersetzungen oder persönliche Wertungen (Zustimmung, Ablehnung) über Dritte enthalten, sind stets sachlich zu halten und zu begründen."
Kickl: "An Überheblichkeit nicht zu überbieten"
Scharfe Kritik kam jedenfalls bereits von der FPÖ. "Das System ORF zeigt hier seine hässliche Fratze der Intoleranz gegenüber jedem, der nicht auf Linie ist“, so etwa FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker.
"Die jüngsten Aussagen von ORF-Moderator Armin Wolf sind an Überheblichkeit und Scheinheiligkeit nicht zu überbieten", schrieb FPÖ-Chef Herbert Kickl.
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