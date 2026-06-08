St. Pölten wird zur großen Open-Air-Bühne

Wenn St. Pölten am kommenden Wochenende zwei Tage lang zur Klangkulisse wird, verschwimmen Stadt, Bühne und Publikum zu einem einzigen gemeinsamen Festivalmoment.

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St. Pölten wird am 12. und 13. Juni beim Open-Air "StadtLandFluss" zur riesigen Bühne – bei freiem Eintritt. Im Regierungsviertel St. Pölten und im Kulturbezirk St. Pölten treffen Konzerte, DJ-Sets und Klangkunst aufeinander. Mit dabei sind Buntspecht, Jopa & Leni Ulrich, Sinem, Sladek und Fabian Kunstmann. Auch Elif Duygu und Mieze Medusa sorgen mit Poetry-Slam für starke Momente und echte Bühnenpower.

Die Supergroup um Jopa und Leni Ulrich. © Jonah Kranzelmayer

Der Klangturm St. Pölten wird ebenso zum Hotspot wie die Tiefgarage. Im Museum Niederösterreich steigt Karaoke mit Live-Band, dazu gibt’s im Garten ein buntes Familienprogramm mit Kreativstationen, Kinderschminken und Riesenseifenblasen.

Sound Postcards von Nguyen + Transistory. © Merv Espina

Als Highlight tritt der 90-köpfige Wöd Chor Plus des Festspielhaus St. Pölten gemeinsam mit Ariel Oehl und Mira Lu Kovacs auf – eigens arrangierte Stücke sorgen schon im Vorfeld für mächtig Gänsehaut.