Luxus-Jet kracht zu Boden: zwei Tote

Schweres Flugunglück in der Dominikanischen Republik: Ein Privatjet verunglückte bei der Landung am Flughafen La Isabela nahe Santo Domingo.

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Die Maschine befand sich im Anflug auf den Flughafen La Isabela, als es offenbar zu Problemen kam. Der Privatjet setzte nicht wie geplant auf der Landebahn auf, sondern verunglückte bei der Landung schwer.

Augenzeugen berichteten von einem Großeinsatz der Rettungskräfte, die unmittelbar nach dem Unfall zur Unglücksstelle eilten.

Zwei Insassen sterben

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Für zwei Menschen an Bord kam jede Hilfe zu spät. Bei den Todesopfern handelt es sich laut Berichten um den Piloten und den Co-Piloten der Maschine. Sie erlagen ihren Verletzungen nach dem Unglück.

Luxus-Jet schwer beschädigt

Bei dem verunglückten Flugzeug handelt es sich um eine Gulfstream G200. Das Modell zählt zu den beliebtesten Geschäftsreiseflugzeugen der Welt und wird vor allem für Privat- und Firmenflüge eingesetzt.

Bilder vom Unglücksort zeigen, dass die Maschine bei der Bruchlandung erheblich beschädigt wurde.

Ermittlungen angelaufen

Die Ursache des Unglücks ist derzeit noch völlig unklar. Experten der Luftfahrtbehörden haben bereits Ermittlungen aufgenommen. Nun sollen unter anderem technische Daten, Wartungsunterlagen und die letzten Flugminuten ausgewertet werden.

Auch die Wetterbedingungen zum Zeitpunkt des Unfalls werden überprüft.

Erinnerungen an früheres Unglück

Der aktuelle Unfall weckt auch Erinnerungen an ein tragisches Flugzeugunglück am selben Flughafen. Bereits im Jahr 2021 verunglückte in La Isabela ein Privatjet der Marke Gulfstream. Damals kam eine Maschine kurz nach einem Notfallmanöver zu Schaden. Der aktuelle Absturz hat daher erneut Fragen zur Sicherheit von Privatflügen aufgeworfen.