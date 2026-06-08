Serie A Club an ÖFB-Kicker interessiert

Schon in den letzten Sommerpausen schien sich ein Abschied von Romano Schmid aus Bremen regelmäßig anzudeuten. Passiert ist bisher nichts, jedoch dürfte sich das in diesem Sommer ändern.

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Der 26-Jährige hat bei Werder Bremen laut "transfermarkt" nur mehr einen Vertrag für die kommende Spielzeit und möchte wohl den nächsten Schritt machen. Die unterdurchschnittliche Saison von Werder Bremen dürfte seine Chancen auf einen Top-Arbeitgeber vielleicht etwas reduziert haben, jedoch könnte sich Schmid nun bei der WM ins Rampenlicht spielen. Er dürfte im Nationalteam eine tragende Rolle spielen. Sein Marktwert beläuft sich auf 15 Millionen Euro, der 26-Jährige wird bei der WM wohl genauer beobachtet. Mit einem starken Turnier winkt wohl der nächste Karriereschritt.

Die Interessenten aus Italien und England

Laut "90min.de" ist sowohl eine Verlängerung als auch ein Abgang möglich. Im Winter sollen Leeds United und Lazio Rom interessiert gewesen sein. Laut "TuttoMercatoWeb" ist der ÖFB-Nationalspieler nach wie vor im Visier von Lazio. Gennaro Gattuso gilt dort als heißer Kandidat auf den Trainerstuhl, könnte den Werder-Kicker dann an Land ziehen. Wie die heutige Ausgabe von La Gazzetta dello Sport schreibt, bereitet sich Lazio darauf vor, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und den Kader zu verstärken und das Mittelfeld zu vervollständigen. Internationaler Fußball würde in Rom aber nicht warten. Der Klub verpasste mit Platz neun einen Europacup-Platz, vergeigte auch die Chance darauf im Pokalfinale (0:2 gegen Inter). Die Frage ist, ob nach der WM auch wirklich konkrete Angebote kommen. Ansonsten wäre auch eine Verlängerung nicht ausgeschlossen.