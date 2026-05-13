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© Getty Images

Italien

Inter sichert sich mit 2:0-Cup-Finalsieg gegen Lazio Rom Double

13.05.26, 23:49
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Inter Mailand hat sich erstmals seit 2010 das italienische Fußball-Double gesichert. 

Die schon länger als Meister feststehenden "Nerazzurri" gewannen am Mittwoch das Finale der Coppa Italia im Römer Olympiastadion gegen Lazio Rom 2:0, Torschützen waren Marcus Thuram (14.) und Lautaro Martinez (35.).

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich Inter in der Serie A in Rom gegen Lazio mit 3:0 durchgesetzt.

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