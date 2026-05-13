Inter sichert sich mit 2:0-Cup-Finalsieg gegen Lazio Rom Double

Inter Mailand hat sich erstmals seit 2010 das italienische Fußball-Double gesichert.

Die schon länger als Meister feststehenden "Nerazzurri" gewannen am Mittwoch das Finale der Coppa Italia im Römer Olympiastadion gegen Lazio Rom 2:0, Torschützen waren Marcus Thuram (14.) und Lautaro Martinez (35.).

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich Inter in der Serie A in Rom gegen Lazio mit 3:0 durchgesetzt.