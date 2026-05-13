Manchester City nur noch zwei Punkte hinter Arsenal

Manchester City hat in der englischen Fußball-Meisterschaft den Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal auf zwei Punkte verkürzt.

Die "Citizens" feierten am Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Oliver Glasners Crystal Palace durch Tore von Antoine Semenyo (32.), Omar Marmoush (40.) und Savinho (84.) einen 3:0-Heimsieg.

Die "Gunners" haben aber nach wie vor alle Trümpfe in der Hand, mit Siegen in ihren abschließenden beiden Partien wären sie Meister.