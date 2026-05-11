"Style Up Your Life!"-ESC-Party: So tippen die Promis

Abseits vom Rathausplatz und der Wiener Stadthalle feiern diese Woche auch viele Promis mit diversen VIP-Partys den ESC-Start. Montagabend luden Adi Weiss und Michael Lameraner zu "casts.younite"ins Le Meridien.

Die Stadt atmet in diesen Tagen den unverwechselbaren Rhythmus des Eurovision Song Contests. Während in der Stadthalle die letzten Lichtkegel für die großen Shows justiert wurden, verwandelte sich das Le Méridien am Robert-Stolz-Platz in das glamouröse Epizentrum der heimischen Society. Unter dem Banner von „STYLE UP YOUR LIFE!“ luden due beiden Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner zu einer ebenso spontanen wie hochkarätige Promiparty mit einem musikalischen Stelldichein, das die Brücke zwischen der Welt des Musicals und dem größten Pop-Event der Erde schlägt.

Sila Sahin, Caroline Athanasiadis und Simone Stelzer © Tischler

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Ernst Minar und Simone Lugner © Tischler

Die Gästeliste konnte sich sehenlassen: Mit Francine Jordi, die 2002 die Schweiz mit Grandezza vertrat, und Simone Stelzer, deren Auftritt 1990 für Österreich unvergessen bleibt, war echter Eurovision-Adel vertreten. Doch auch abseits der aktiven Musikhistorie ist die Promidichte beachtlich. Unternehmerin Simone Lugner, Schauspielerin Sila Sahin waren ebenso mit dabei wie Caro Athanasiadis und Ulrike Kriegler und Popstar Christian Stani.

Promis tippen unserer Platzierung

Ulrike Kriegler und Christian Stani © Tischler

Thema Nummer Eins war auch hier natürlich unser Cosmó. Über die Platzierung des österreichischen Beitrags wurde eifrig spekuliert. John Harris-Boss Ernst Minar sieht den "Tanzschein" auf Platz 23, Simone Lugner traut Cosmó den 16 Platz zu und Uli Kriegler sieht ihn sogar unter den Top Ten auf Platz 6.