Enthüllt: Conny Kreuter verrät ihr Baby-Geheimnis

Bei einer sonnigen Gender Reveal Party im privaten Kreis ließ sich Dancing Star Conny Kreuter selbst überraschen - und verrät jetzt ihren Fans, ob sie einen Buben oder ein Mädchen erwartet.

"Hauptsache gesund" - nach diesem Motto lud Conny Kreuter am Sonntag zu ihrem ersten Muttertag Familie und Freunde. Der Anlass: Die werdende Star-Mama ließ sich selbst überraschen, ob sie einen Buben oder ein Mädchen erwartet. "All meine liebsten Menschen da zu haben und gemeinsam einfach nur das (neue) Leben zu feiern - wie erfüllend!", so die ORF-Vorturnerin der Nation ("Fit mit den Stars").

Conny enthült: "Es wird ein Mädchen!" © instagram

Kreuter freut sich auf ihre "kleine Tänzerin"

Auf Instagram lüftet sie einen Tag später nun ihr Baby-Geheimnis für alle ihre Fans: Mit rosa Konfetti und Rauch war allen Anwesenden schnell klar - es wird ein Mädchen! "Habemus Puella", postet Conny Kreuter überglücklich und freut sich schon auf ihre "kleine Tänzerin".

Eine erste Names-Idee für ihre Baby-Tochter kursiert bereits - allerdings behält Conny Kreuter diesen noch für sich. Spätestens im Herbst, wenn ihre Tochter das Licht der Welt erblicken wird, werden ihre Fans auch erfahren, wie die Kleine heißen wird.