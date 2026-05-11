XXXLutz macht Last Minute Angebot: Möbelhaus für 210.000 € mieten

Direkt neben der Stadthalle im 15. Bezirk steht ein XXXLutz. Beim Last Minute Angebot bekommt man die ganze Unterkunft neben dem ESC nochmals günstiger.

Das ganze XXXLutz Möbelhaus neben der Stadthalle kann man jetzt für 210.000 Euro mieten. "Es ist ein Last Minute Angebot für 3 Tage", sagt XXXLutz-Marketingchef Thomas Saliger gegenüber oe24.

18.000 Quadratmeter Wohnfläche und 190 Doppelbetten

Denn bis jetzt hat sich kein Mieter gefunden, der 450.000 Euro Miete für die volle Dauer des ESC zahlen wollte. Platz hätte man damit sehr viel gewonnen. Das Gebäude bei der Wiener Stadthalle bietet 18.000 Quadratmeter Wohnfläche, 190 Doppelbetten und 81 Bäder.

Jetzt soll es für drei Tage gemietet werden können - und das zum absoluten Sonderpreis.

Mega-ESC-Hype: Platz für 380 Gäste

Der Eurovision Songcontest bewegt diese Woche jeden! Und die Lage des Objekts von XXXLutz ist fantastisch: Schließlich liegt die Filiale direkt gegenüber der Wiener Stadthalle. Dort, im 15. Wiener Gemeindebezirk, geht der Eurovision Songcontest über die Bühne. "Wenn Wien zur ESC-Bühne wird, wollten wir eine Unterkunft schaffen, die selbst Bühne ist", sagte Thomas Saliger, der Unternehmenssprecher. Das erste Angebot ging durch alle Medien. Jetzt gibt es nochmals die Möglichkeit, vergünstigt richtig groß zuzuschlagen.

Viel Platz für ESC-Fans. Im XXXLutz neben der Stadthalle Wien. © XXXLutz

"Ideal für Delegationen, Produktionen, VIP-Gruppen und alle, die Wien von seiner spektakulärsten Seite erleben möchten", heißt es von XXXLutz. Platz ist für 380 Gäste. Das wäre bei der verbilligten Miete von 210.000 Euro ein Preis von 550 Euro pro Person. Beste Lage und größter Wohnkomfort inklusive. Die Nacht kostet auf drei Nächte gerechnet so weniger als 184 Euro pro Person.