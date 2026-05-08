Cosmó: 1. Blick auf unsere tierische ESC-Show

Spektakel der Sinne! Cosmó durfte am Donnerstag endlich die Probe für den „Tanzschein“ in der Stadthalle zünden. Jetzt gibt‘s die ersten Fotos!

„Es wird tierisch! Man ja sagt ja: Die Sau rauslassen, aber ich werde den Gorilla in mir rauslassen!“ Am Donnerstag zündete unser Cosmó seine erste Song Contest Probe. Ein langes Zitterspiel, schließlich gabs in der Stadthalle die erste ESC-Panne bei der nicht nur Cosmo sondern Sarah Engels (Deutschland), Monroe (Frankreich) und LOOK MUM NO COMPUTER (Vereinigtes Königreich) mit deutlicher Verspätung proben durften.

Jetzt gibt es die ersten Fotos unsere Hammer-Show zum Electropop-Kracher „Tanzschein, bei der Cosmó im Liegen (!) loslegt und zum Finale im pulsierendem Stroboskoplichter-Inferno abtanzt.

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Die Show verspricht ein 3-minütgies Spektakel der Sinne: Der auf die Bombast-Bühne projizierte Slogan „‘Dance away your inner animal’ „ (‚Tanze dein inneres Tier weg“), eine Disco-Rüstung mit Lederhosen, schwarzem Strasshemd und verspiegelter Brustplatte und tierischen Freunde, die auf riesigen Klettergerüsten herumtoben! Vier Tänzer – Gorilla, Gazelle, Löwe und Nashorn – und Gitarrist Sandro Humitsch sind Teil der coolen Performance.

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Die Bühnenoutfits sollen die Clubmusik-Jahrzehnte repräsentieren. Cosmó liefert dabei unter dem Motto „Modern Global“ den Look eines modernen Superstars mit starken Tech-Einflüssen und Silberverzierungen. Zentrales Element ist ein silbernes Korsett, eigens für den Auftritt kreiert, als futuristisches Zentrum der Show.

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„Nach drei Monaten intensiver Arbeit mit verschiedenen Konzepten und vielen Änderungen diese Inszenierung jetzt auf die Bühne zu bringen ist wirklich ein großartiger Moment für uns als Team. Weil wir jetzt sehen: ‚Wow, das haben wir geschaffen.‘ Ich freue mich darauf, das nächste Woche Europa und der ganzen Welt zu zeigen.“

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Schon eines scheint jetzt klar: Damit dürfte sich die Schande des letzten Heimspiels, als die Makemakes 2025 ja mit 0 Punkten abgewatscht wurden, mit ziemlicher Sicherheit nicht wiederholen. Bei den Wetten stieg Cosmó schon nach der ersten Probe von Platz 32 auf Platz 28 hoch!

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Nach einem Auftritt außer Konkurrenz im 2.Semifinale (14. Mai) geht Cosmo damit am 16. Mai mit der Startnummer 25 ins Song Contest Rennen. Dafür gibt’s nun extra Push, seine neue EP „Lieber tanze ich weiter“ rund um die neue Radio-Single „Alle meine Nachbarn“ stürmt bei iTunes schon in die Top-10!