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johannes egger
© neos

Johannes Egger

NEOS-Politiker völlig unerwartet verstorben

Von
04.05.26, 11:22
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Der Landesgeschäftsführer der NEOS Oberösterreich, Johannes Egger, ist am Wochenende kurz nach seinem 61. Geburtstag unerwartet verstorben. 

Tiefe Bestürzung bei den NEOS in Oberösterreich: Johannes Egger, langjähriger Landesgeschäftsführer, starb völlig unerwartet am Wochenende. 

Egger galt als zentrale Figur beim Aufbau der pinken Landesgruppe. Mit viel Einsatz und Herz gründete er zahlreiche Ortsgruppen und prägte die Partei entscheidend. Seit 2021 war er Landesgeschäftsführer und wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Organisation. 

NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer betont: "Jani Egger war innerhalb und außerhalb von NEOS sehr geschätzt. Das zeigen sein großer Freundes- und Bekanntenkreis, seine zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen und seine tiefe, freundschaftliche Verbundenheit mit vielen Menschen über alle politischen Lager hinweg. Janis Arbeit für ein neues Österreich war beispiellos unermüdlich, kraftvoll und von großem Verantwortungsgefühl getragen. Sein unerwarteter Tod macht uns tief betroffen". 

Mehr als ein Funktionär

Für die Partei sei Egger weit mehr als nur ein Funktionär gewesen. Er war Wegbegleiter, Freund und treibende Kraft. Sein Engagement für eine offene und zukunftsorientierte Politik wird als "unschätzbar wertvoll" beschrieben.

Auftrag für die Zukunft

Die NEOS sehen sein Wirken als Auftrag für die Zukunft: "NEOS Oberösterreich war Janis Herzensprojekt und unser künftiges Wirken wird von nun an immer auch sein Erbe sein. Seine Zugewandtheit allen Menschen gegenüber, seine Großherzigkeit und sein Fleiß sollen uns stets in Erinnerung und Vorbild bleiben."

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