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7.600 Schüler zittern – und das zum letzten Mal unter "Easy-Regeln"
© Shutterstock

Matura-Alarm in NÖ

7.600 Schüler zittern – und das zum letzten Mal unter "Easy-Regeln"

04.05.26, 11:27
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Es ist soweit: Ab morgen, Dienstag, schwitzen 7.600 niederösterreichische Schülerinnen und Schüler bei der schriftlichen Matura. Und heuer ist alles anders – denn es könnte die LETZTE Matura unter den erleichterten Corona-Bedingungen sein.

Den Auftakt macht am 5. Mai das Unterrichtsfach Deutsch. Danach folgen Latein, Englisch, Französisch – und der gefürchtete Mathe-Test am 11. Mai. Bis zum 15. Mai sind alle schriftlichen Prüfungen durch. Wer dann noch nachbessern muss: Am 2. und 3. Juni gibt's die mündlichen Kompensationsprüfungen.

Noch einmal die Corona-Schonfrist

Wer in der Abschlussklasse mindestens einen Dreier hat, kann bei der Matura kaum mehr durchfallen – so lautet noch die aktuelle Regelung. Doch Bildungsminister Wiederkehr (NEOS) hat bereits das Ende dieser Ära angekündigt. Ab 2026 kommen neue, härtere Regeln!

Die gute Nachricht: Fast alle bestehen

Im Vorjahr wurden satte 99 Prozent der Prüfungen positiv beurteilt. Heuer treten sogar knapp 300 Schüler mehr an als 2025 – davon rund 3.350 in einer AHS und 4.230 in einer BHS.Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) wünscht allen Prüflingen viel Erfolg bei diesem "bedeutenden Meilenstein" – oe24 schließt sich an: Viel Glück, Niederösterreichs Maturanten!

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