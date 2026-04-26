Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Garten & Balkon
Aprilwetter? Diese robusten Balkonpflanzen überleben jeden Nachtfrost
© Getty Images

Frühling im Topf

Aprilwetter? Diese robusten Balkonpflanzen überleben jeden Nachtfrost

26.04.26, 07:00
Teilen

Jetzt zählt auf Balkon und Terrasse der richtige Mix: robuste Frühblüher und erste Sommerpflanzen für den sanften Übergang in die warme Saison. 

April macht, was er will – und wer Balkon oder Terrasse jetzt bunt gestalten möchte, braucht Pflanzen, die bereits blühen oder auch kühle Temperaturen problemlos aushalten.

Frühling im Topf

Zu den verlässlichsten Frühlingsstars zählen Stiefmütterchen und Hornveilchen. Sie sind ausgesprochen frosttolerant und überzeugen gleichzeitig mit einer beeindruckenden Farbpalette: von sanften Pastelltönen bis hin zu intensiven, fast leuchtenden Nuancen.

Aprilwetter? Diese robusten Balkonpflanzen überleben jeden Nachtfrost
© Getty Images

Lesen Sie auch

Besonders praktisch: Sie blühen kontinuierlich weiter und behalten auch bei wechselhaftem Wetter ihre Form. Bellis, die kultivierten Zuchtformen des bekannten Wild-Gänseblümchens, ergänzen die Frühlingsbepflanzung perfekt. Die dicht gefüllten Blüten in Weiß, Rosa oder Rot setzen auch im Topf charmante Akzente. Zudem sind sie unkompliziert in der Pflege und fühlen sich sowohl in der Sonne als auch im Halbschatten wohl.

Farbpracht: Ranunkeln

Aprilwetter? Diese robusten Balkonpflanzen überleben jeden Nachtfrost
© Getty Images

Etwas üppiger und fast schon luxuriös wirken Ranunkeln. Ihre vielschichtigen Blüten erinnern an kleine Rosen und verleihen Balkonkästen eine elegante Anmutung. Farblich reichen sie von zarten Creme- und Rosétönen bis hin zu kräftigem Orange oder Pink. Allerdings sind sie etwas sensibler: Bei stärkerem Frost sollte man sie kurzfristig schützen oder näher an die Hauswand stellen.

Für Leichtigkeit sorgen Vergissmeinnicht

Ihre zarten, meist himmelblauen Blüten wirken solitär, eignen sich aber auch, um kräftigere Pflanzen optisch aufzulockern. Sie bevorzugen eher halbschattige Standorte und bringen eine natürliche, leicht verspielte Atmosphäre auf Balkon und Terrasse.

Tulpenzauber

Auch Tulpen – insbesondere späte Sorten – dürfen im April nicht fehlen. Sie sind der Inbegriff des Frühlings und setzen klare, aufrechte Akzente. Allerdings ist ihre Blütezeit begrenzt. Wer sie integriert, sollte daher immer auf eine Kombination mit länger blühenden Pflanzen achten, damit das Gesamtbild stabil bleibt.

Die richtige Struktur

Neben Blüten spielt auch die Struktur eine entscheidende Rolle für eine gelungene Bepflanzung. Ziergräser bringen Bewegung ins Pflanzen-Arrangement – die feinen Halme reagieren auf jeden Windhauch und lockern so die Optik auf. Auch Efeu eignet sich gut als Partner für blühende Saisonpflanzen, er ist robust, dauerhaft grün und sorgt für fließende Übergänge. Eine besonders harmonische und bewährte Kombination besteht aus Stiefmütterchen, Bellis und Efeu. Sie wirkt sofort dicht, ausgewogen und lebendig.

Sommerblüher

Aprilwetter? Diese robusten Balkonpflanzen überleben jeden Nachtfrost
© Getty Images

Wer den Balkon vorausschauend gestalten möchte, ergänzt diese Mischung um junge Sommerblüher wie Geranien oder Petunien im Hintergrund. Diese sind als Jungpflanzen bereits im Gartenfachhandel erhältlich und zunächst noch zurückhaltend. Sie wachsen aber in den nächsten Wochen und übernehmen nach und nach die Hauptrolle, während sich die Frühlingsblüher langsam verabschieden.

Gerade im April liegt die Lösung in einer durchdachten Staffelung: Blühende Kübelpflanzen sollten nicht nur kurzfristig erfreuen sondern auch den Übergang in die wärmere Jahreszeit mittragen. So entsteht ein Balkon, der schon jetzt üppig wirkt und sich gleichzeitig ganz natürlich weiterentwickelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen