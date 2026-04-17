Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
Celine Dion
© Getty

Hype um Superstar

Céline Dion mit neuer Single "Dansons" vor Bühnen-Comeback

17.04.26, 09:29
Teilen

58-Jährige singt in erstem Song seit sechs Jahren über Lebensfreude und das Überwinden von schwierigen Zeiten - Konzerte nach krankheitsbedingter Auszeit für Herbst angekündigt

Vor ihrem geplanten Bühnen-Comeback veröffentlicht die kanadische Sängerin Céline Dion am Freitag ihren ersten Originalsong seit mehr als sechs Jahren. Die Single heißt "Dansons" ("Lasst uns tanzen"), wie Sony Music mitteilte. Geschrieben hat ihn der Songwriter Jean-Jacques Goldman, mit dem der 58 Jahre alte Star schon lange zusammenarbeitet. In der Pop-Ballade geht es um Lebensfreude, Resilienz und das Überwinden von schwierigen Zeiten durch Tanz und Liebe.

Celine Dion
© APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Dion will nach sechs Jahren Pause im Herbst wieder Konzerte geben. 2022 hatte die Kanadierin öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten.

Céline Dion mit neuer Single
© Instagram

Ob sie verreisen oder auftreten konnte, hing jeweils von ihrer Tagesform ab. Die Konzerte in der Pariser La Défense Arena sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen