Rainhard Fendrich startet wieder durch

2025 feierte Rainhard Fendrich sein 45-jähriges Bühnenjubiläum mit allen Hits und mahnenden Worten. Jetzt legt er mit dem Live-Album "45 Jahre" und gleich 11 Open-Air-Konzerten nach.

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"Man denkt, je mehr Lieder man geschrieben hat, desto leichter ist es, ein Konzertprogramm zusammenzustellen, weil die Auswahl größer ist. Das Gegenteil ist der Fall!" Rainhard Fendrich erwies sich im Vorjahr mit seiner sensationellen Jubiläumstournee "Nur ein Wimpernschlag", die für viele als Beste Show seiner Kariere gilt, einmal mehr als Gewissen des Austropop. Jetzt legt er mit dem Live-Album "45 Jahre" und der Open-Air-Zugabe nach.

Rainhard Fendrich © Thomas Zeidler

"Jeden Abend neu auf das Publikum eingestellt!"

"Die Entscheidung, diesen Konzertabend auf einem Album zu verewigen, kam eigentlich erst so gegen Ende der Tour. 52 Konzerte sind eine lange Zeit, die man als Band gemeinsam auf der Bühne steht. Wir sind aber nicht zu sehr in die Routine abgeglitten, sondern haben bis zum Schluss Neues ausprobiert und uns jeden Abend neu auf unser Publikum eingestellt," erklärt Fendrich sein neues Live-Album, dass beim umjubelten Heimspiel in der Wr. Stadthalle und am Wörthersee in Klagenfurt mitgeschnitten wurden. " Diese Konzerte erschien uns für das Album am stimmigsten."

Rainhard Fendrich "45 Jahre" © Universal Music

"Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!"

Vom Opener "Zweierbeziehung" bis zum mahnenden Finale "Nie mehr Krieg", mit dem Fendrich "das Publikum sehr leise, aber eindringlich in die ernüchternde Realität entlassen wollte, in der nichts mehr von der Unbefangenheit der 80er und 90er übrig ist." liefert "45 Jahre" alle 33 Songs der Jubiläumstournee 2025. Also einen fanfreundlichen Mix zwischen Schenkelprackern („Oben Ohne“), nachdenklicheren Tönen („Nie wieder jung sein“, mahnenden Worten („Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“) und allen Hymnen von "Strada del Sole" bis“ I Am From Austria“: "Ich versuche, einen Konzertabend in Wellen zu gestalten und nicht als „Flut".

11 Österreich-Konzerte - Premiere in Schladming

Ab Freitag (5. Juni) wieder. Da startet Fendrich am Kurplatz von Bad Griesbach seine Sommertournee 2026, die ihn gleich 11 Mal in Österreich aufspielen lässt. Die Austro-Premiere steigt am Samstag im Rahmen des "Summer Opening Festivals" in Schladming. In Folge spielt Fendrich auch in so malerischen Locations wie beim Linzer Klassik am Dom (11. Juli) , im Steinbruch St. Margareten (3. und 4. September) oder auf der Seebühne in Bregenz (6. September) auf.

Rainhard Fendrich 05-MAY-2025 @ Posthof, Linz, Austria © Thomas Zeidler © Thomas Zeidler

"Habe nicht vor, in einer Komfortzone einzuschlafen!"

Danach will er sich wieder eine längere Pause gönnen („Pläne hat man unmittelbar nach einer Tournee eher wenige, außer die Sehnsucht nach Stille und Abgeschiedenheit nach so vielen Begegnungen.“) schließt aber weitere Songs nicht aus. "Sobald die nächste Idee kommt, kann ich gar nicht anders, als zur Gitarre zu greifen und zu schreiben. Das Wesen der Kunst ist es, nicht abrufbar zu sein, auf Knopfdruck zu funktionieren oder gar etwas erzwingen zu können. Man kann sich nicht aussuchen, wann einem wo etwas einfällt. Man muss eigentlich nur wach bleiben, dann kommen die Ideen von selber. Und ich habe nicht vor, in einer Komfortzone einzuschlafen."