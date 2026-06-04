Donaupark: Mädchen (9) ins Gebüsch gelockt

Die Wiener Polizei sucht einen Zeugen, der den Tatverdächtigen gesehen haben soll.

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Am vergangenen Freitag soll ein derzeit unbekannter Mann ein 9-jähriges Mädchen im Bereich des Donauparks angesprochen haben. Er soll das Kind festgehalten und sie zu einem Gebüsch gelockt haben.

Eine Zeuge auf einem Fahrrad oder Roller wurde auf den Vorfall aufmerksam und soll den Mann angesprochen haben. Daraufhin ließ der Unbekannte von dem Kind ab und lief davon.

Die Ermittlungen der Wiener Polizei zu dem Vorfall laufen. Das zuständige Stadtpolizeikommando hat den Streifendienst in diesem Bereich verstärkt, weiters hat die zuständige Grätzlpolizei die nahegelegenen Schulen und andere pädagogische Einrichtungen sowie die Gastronomiebetriebe im Umkreis sensibilisiert.

Zeugenaufruf

Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, auch anonym, sich an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord unter der Telefonnummer 01/31310/68000 zu wenden.

Insbesondere wird der oder die Zeugin gebeten sich zu melden, die sich zum genannten Zeitpunkt am Tatort aufgehalten und den Unbekannten angesprochen hat.