Serien-Räuber überfielen Minderjährige

Eine Serie von Überfällen auf Kinder und Jugendliche in Wien ist weitgehend geklärt: Ermittlern des Landeskriminalamts Wien gelang es, innerhalb weniger Wochen zahlreiche Verdächtige auszuforschen und zum Teil festnehmen zu lassen.

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Im Fokus der Ermittlungen stehen insgesamt 15 Raubüberfälle, die seit Mitte März 2026 vor allem in Döbling und Penzing verübt worden sein sollen. Die Opfer waren laut Ermittlungen ausschließlich Minderjährige. Die Täter sollen diese meist in kleinen Gruppen angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld, Kleidung oder anderen Wertgegenständen gedrängt haben. In mehreren Fällen kam es dabei auch zu körperlicher Gewalt.

14 Beschuldigte ausgeforscht

Die Kriminalisten konnten nach eigenen Angaben 14 Verdächtige ermitteln. Elf von ihnen sind zwischen 14 und 17 Jahren alt und damit strafmündig. Weitere drei Jugendliche im Alter von 12 und 13 Jahren gelten als strafunmündig. Nach Angaben der Polizei handelt es sich überwiegend um bereits bekannte Intensivtäter. Ein Großteil der Beschuldigten hat afghanische oder syrische Wurzeln, zudem befinden sich drei Österreicher unter den Verdächtigen.

Weitere Ermittlungen laufen

Für sieben der strafmündigen Jugendlichen klickten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bereits die Handschellen. Sie wurden in Justizanstalten eingeliefert. Die Ermittler prüfen nun, ob die Verdächtigen auch noch mit weiteren Straftaten in Verbindung stehen.