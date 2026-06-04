TV
Radio
E-Paper
Österreich

Zwei Kroaten in Haft

Polizei stoppt Einbrecher auf Flucht nach Slowenien

Die beiden Kroaten wurden verhaftet.
Die beiden Kroaten wurden verhaftet. © Getty
Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Alarmfahndung im österreichisch-slowenischen Staatsgebiet nahmen steirische Polizisten Mittwochnachmittag zwei Tatverdächtige fest.
OE24 auf Google bevorzugen

Stmk/Slowenien. Die beiden Männer waren bei einem Einbruch südlich von Graz von der Hausbesitzerin überrascht worden. Gegen 12.15 Uhr dürften sich die Kroaten im Alter von 42 und 24 Jahren durch gewaltsames Aufbrechen eines Schlafzimmerfensters Zutritt zu einem Wohnhaus in Werndorf im Bezirk Graz-Umgebung verschafft haben. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen Goldschmuck sowie Goldmünzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Von Hausbesitzerin überrascht

Während der Tat wurden sie allerdings von der Hausbesitzerin überrascht. Daraufhin flüchteten die Männer mit einem Fahrzeug in Richtung Slowenien. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung unter Beteiligung zahlreicher Polizeistreifen führte in der Folge rasch zur Festnahme der beiden kroatischen Staatsbürger. Polizisten stellten zudem offensichtliches Diebesgut bei den Männern sicher.

Die Anhaltung erfolgte durch Kräfte der Polizeiinspektion Spielfeld etwa einen Kilometer nach der österreichisch-slowenischen Grenze bei Šentilj, nachdem der Lenker des Fahrzeuges bei starkem Reiseverkehr rasant in Richtung Süden geflüchtet war.

Weitere Ermittlungen

Die Tatverdächtigen wurden vorerst den slowenischen Behörden übergeben und befinden sich in Haft. Ein europäischer Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen wurde erteilt. Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Auch interessant

Happy Birthday, Lilibet: Meghan teilt Kuschelfoto im Netz

Amira Aly: Rückkehr nach Österreich?

Über 30 Grad: FIFA verbietet Wasserflaschen

Abflug! ÖFB-Stars am Weg nach Los Angeles

Rainhard Fendrich startet wieder durch

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Am Wochenende kommt der Sommer zurück

Ursache für Bahnstörung in Niederösterreich bekannt

Diese Sternschnuppen sind nur über Tag zu sehen

Diese alte Bauernregel liegt erstaunlich oft richtig

Leiche in Mauer: Hier passierte der Horror-Mord

Trotz Unwetter bringen sich viele in Gefahr

Petition will Taubenfütter-Verbot in Wien kippen

Horror-Fund in NÖ: Eingemauerte Leiche entdeckt

Serien-Räuber überfielen Minderjährige

Polizei stoppt Einbrecher auf Flucht nach Slowenien