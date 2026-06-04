Polizei stoppt Einbrecher auf Flucht nach Slowenien

Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Alarmfahndung im österreichisch-slowenischen Staatsgebiet nahmen steirische Polizisten Mittwochnachmittag zwei Tatverdächtige fest.

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Stmk/Slowenien. Die beiden Männer waren bei einem Einbruch südlich von Graz von der Hausbesitzerin überrascht worden. Gegen 12.15 Uhr dürften sich die Kroaten im Alter von 42 und 24 Jahren durch gewaltsames Aufbrechen eines Schlafzimmerfensters Zutritt zu einem Wohnhaus in Werndorf im Bezirk Graz-Umgebung verschafft haben. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen Goldschmuck sowie Goldmünzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Von Hausbesitzerin überrascht

Während der Tat wurden sie allerdings von der Hausbesitzerin überrascht. Daraufhin flüchteten die Männer mit einem Fahrzeug in Richtung Slowenien. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung unter Beteiligung zahlreicher Polizeistreifen führte in der Folge rasch zur Festnahme der beiden kroatischen Staatsbürger. Polizisten stellten zudem offensichtliches Diebesgut bei den Männern sicher.

Die Anhaltung erfolgte durch Kräfte der Polizeiinspektion Spielfeld etwa einen Kilometer nach der österreichisch-slowenischen Grenze bei Šentilj, nachdem der Lenker des Fahrzeuges bei starkem Reiseverkehr rasant in Richtung Süden geflüchtet war.

Weitere Ermittlungen

Die Tatverdächtigen wurden vorerst den slowenischen Behörden übergeben und befinden sich in Haft. Ein europäischer Haftbefehl gegen die Tatverdächtigen wurde erteilt. Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark hat die weiteren Ermittlungen übernommen.