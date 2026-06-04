Abflug! ÖFB-Stars am Weg nach Los Angeles

Jetzt wird's ernst! Das ÖFB-Team ist auf dem Weg nach Los Angeles zur Fußball-WM 2026. Um 9:55 Uhr hob der AUA-Flieger mit unseren Stars in Richtung USA ab.

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Bei strahlendem Sonnenschein verabschiedeten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Sportminister Andreas Babler die ÖFB-Kicker in Wien-Schwechat.

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Vom Präsidenten gab es auch tröstende Worte für den verletzten Christoph Baumgartner: "Lieber Baumi, ganz Österreich möchte Sie trösten. Nehmen Sie es nicht so schwer, Sie sind so jung, Sie werden noch weitere Möglichkeiten bekommen."

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Das Team hatte einen Banner mit dabei: "Baumi im Herzen dabei!"

Rede von Alaba

Auch zahlreiche Fans kamen zum Flughafen, um dem Team die letzte Motivationsspritze zu besorgen.

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Kapitän David Alaba hielt vor dem Einsteigen in den Flieger noch eine kurze Rede: "Gemma Burschen! Wir sind bereit für die Reise, wir sind bereit, unseren Kindheitstraum zu erfüllen!"

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Unter den Klängen von "I am from Austria" stiegen die ÖFB-Kicker dann in die Maschine und hoben um 9:55 in Richtung Amerika ab. Jetzt geht's wirklich los!