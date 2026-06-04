Jetzt wird's ernst
Abflug! ÖFB-Stars am Weg nach Los Angeles
Bei strahlendem Sonnenschein verabschiedeten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Sportminister Andreas Babler die ÖFB-Kicker in Wien-Schwechat.
Vom Präsidenten gab es auch tröstende Worte für den verletzten Christoph Baumgartner: "Lieber Baumi, ganz Österreich möchte Sie trösten. Nehmen Sie es nicht so schwer, Sie sind so jung, Sie werden noch weitere Möglichkeiten bekommen."
Das Team hatte einen Banner mit dabei: "Baumi im Herzen dabei!"
Rede von Alaba
Auch zahlreiche Fans kamen zum Flughafen, um dem Team die letzte Motivationsspritze zu besorgen.
Kapitän David Alaba hielt vor dem Einsteigen in den Flieger noch eine kurze Rede: "Gemma Burschen! Wir sind bereit für die Reise, wir sind bereit, unseren Kindheitstraum zu erfüllen!"
Unter den Klängen von "I am from Austria" stiegen die ÖFB-Kicker dann in die Maschine und hoben um 9:55 in Richtung Amerika ab. Jetzt geht's wirklich los!
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