TV
Radio
E-Paper
Stars

Happy Birthday, Lilibet: Meghan teilt Kuschelfoto im Netz

Meghan Markle
Meghan Markle © Getty Images
Am Donnerstag feiert Prinzessin Lilibet ihren fünften Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass überrascht Herzogin Meghan die Fans weltweit mit einem brandneuen und sehr privaten Einblick.
OE24 auf Google bevorzugen

Das kleine "Traummädchen" von Meghan und Harry hat am Donnerstag seinen fünften Jubeltag erreicht. Pünktlich zu diesem Meilenstein für Prinzessin Lilibet veröffentlichte die Herzogin ein neues Foto auf der Social-Media-Plattform Instagram. Auf dem Bild zeigt sich die Familie von ihrer ganz privaten Seite, während das royale Ehepaar innig mit Lili kuschelt.

Glückwünsche für Prinzessin Lilibet

Das Gesicht der Fünfjährigen ist auf der Aufnahme allerdings nicht vollständig zu erkennen, da es hinter ihren langen Haaren versteckt bleibt. Dennoch transportiert das Posting eine Menge Emotionen. Die pure Freude und das große Glück auf den Gesichtern von Meghan und Harry sprechen im Netz schlichtweg Bände.

Glückliche Eltern im Fokus

Prince Harry und Meghan
Prince Harry und Meghan © Alexi Lubomirski via Getty Images

Für die weltweiten Follower gibt es damit ein seltenes Update der Sussexes. Der emotionale Schnappschuss zum Ehrentag schließt die Feierlichkeiten rund um das Wiegenfest der Fünfjährigen im Netz ab.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Happy Birthday, Lilibet: Meghan teilt Kuschelfoto im Netz

Kronprinz in Sorge um lungenkranke Frau Mette-Marit

Royal-Haus: Alle Spuren von Harry & Meghan verschwinden

Sexismus-Skandal: Fünf Bodyguards gekündigt

Herzprobleme: Königin Sonja im Krankenhaus

Prinzessin Mette-Marit: Prinz Haakon spricht über Lungentransplantation

Mette-Marit: Zustand verschlechtert! Tochter eilt nach Hause

Eigene Hundebetten und Riesen-Bad: So exklusiv fliegen Harry und Meghan

Luxus-Yacht auf Staatskosten: Beatrix spart dank 1-Euro-Trick!

Neue Vorwürfe wegen Vorfall in Ascot bringen Andrew in Bedrängnis