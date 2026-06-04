Happy Birthday, Lilibet: Meghan teilt Kuschelfoto im Netz
Das kleine "Traummädchen" von Meghan und Harry hat am Donnerstag seinen fünften Jubeltag erreicht. Pünktlich zu diesem Meilenstein für Prinzessin Lilibet veröffentlichte die Herzogin ein neues Foto auf der Social-Media-Plattform Instagram. Auf dem Bild zeigt sich die Familie von ihrer ganz privaten Seite, während das royale Ehepaar innig mit Lili kuschelt.
Glückwünsche für Prinzessin Lilibet
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Das Gesicht der Fünfjährigen ist auf der Aufnahme allerdings nicht vollständig zu erkennen, da es hinter ihren langen Haaren versteckt bleibt. Dennoch transportiert das Posting eine Menge Emotionen. Die pure Freude und das große Glück auf den Gesichtern von Meghan und Harry sprechen im Netz schlichtweg Bände.
Glückliche Eltern im Fokus
Für die weltweiten Follower gibt es damit ein seltenes Update der Sussexes. Der emotionale Schnappschuss zum Ehrentag schließt die Feierlichkeiten rund um das Wiegenfest der Fünfjährigen im Netz ab.
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