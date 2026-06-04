Über 30 Grad: FIFA verbietet Wasserflaschen

Die FIFA sorgt vor der anstehenden Fußball-WM mit einer strikten Regelung für Aufsehen: Fans dürfen keinerlei Wasserflaschen mit in die Stadien in den USA, Mexiko und Kanada nehmen.

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Das Verbot gilt für den gesamten Zeitraum des Turniers von 11. Juni bis 19. Juli. Laut dem aktualisierten Verhaltenskodex des Weltverbandes sind neben gefüllten Behältern auch explizit leere und wiederverwendbare Flaschen in den Stadien verboten. Diese Entscheidung sorgt im Vorfeld für Diskussionen, da bei den Partien in den drei Gastgeberländern mit sommerlichen Temperaturen von teilweise über 30 Grad gerechnet wird. Ein Sprecher der FIFA begründete die Maßnahme gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit Sicherheitsgründen. Der Verband verwies dabei auf potenzielle Risiken sowie die Gefahr von Verletzungen für Spieler und Stadionbesucher.

Gefährliche Hitze bei WM-Spielen

Die klimatischen Bedingungen während des Turniers gelten als große Herausforderung. Einem Bericht der Organisation World Weather Attribution zufolge werden voraussichtlich 26 der insgesamt 104 Turnierspiele bei einer sogenannten Wet-Bulb-Global-Temperature von über 26 Grad ausgetragen. Dieser Index berücksichtigt neben der reinen Lufttemperatur auch die Luftfeuchtigkeit und die Sonneneinstrahlung, was die Belastung für den menschlichen Körper verdeutlicht.

Bekannte Maßnahme aus Vorjahr

Die strikte Regelung kommt allerdings nicht komplett überraschend. Bereits bei der im vergangenen Jahr ausgetragenen Klub-WM in den USA setzte die FIFA auf ein identisches Verbot für mitgebrachte Trinkbehälter. Trotz der wiederholten Kritik von Fan-Zentren bleibt der Weltverband somit bei seiner harten Linie im Bereich der Stadionsicherheit.