"Schaut net guat aus": Jazz Gitti zeigt schlimme Narbe

Nach ihrer Operation meldet sich die Wiener Kultsängerin Jazz Gitti zurück aus dem Spital und zeigt ihren Fans offen die heftigen Folgen des medizinischen Eingriffs.

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Die 80-jährige Jazz Gitti sorgte vor einigen Tagen mit einem Video aus dem Krankenbett für Aufsehen, da sie am Arm operiert werden musste. Nun ist die Musikerin wieder in den eigenen vier Wänden und präsentiert ihrer Community zum ersten Mal die deutlichen Spuren. Über ihren Ellbogen zieht sich eine rund zehn Zentimeter lange Narbe, von der sie verständlicherweise wenig begeistert ist.

Schaut laut ihr schlimm aus

"Schaut schlimm aus und die Schmerzen sind auch dementsprechend hoch", schreibt sie ehrlich zu dem veröffentlichten Video. Trotz der körperlichen Beschwerden versucht die Wienerin, die aktuelle Situation mit einer ordentlichen Portion Gelassenheit zu nehmen. Alt werden sollte man ihrer Meinung nach einfach nicht, da im Alter Sachen auf einen zukämen, mit denen man im Vorfeld überhaupt nicht gerechnet habe.

Jazz Gitti zeigt OP-Narbe © Instagram

Humor trotz hoher Schmerzen

Ihren bekannten Schmäh hat sie aber keineswegs verloren und erklärt die Verletzung mit einem Augenzwinkern. Sie gab scherzhaft bekannt, nun mit dem Wrestling aufzuhören, da sie sich bei einem missglückten Elbow Drop schwer verletzt habe. Ihre vermeintliche Gegnerin liege laut den humorvollen Zeilen der 80-Jährigen sogar immer noch im Spital.

Hoffnung auf schnelle Besserung

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Für einen zukünftigen Ellbogen-Modelcontest sieht sie sich nach diesem Eingriff schmunzelnd chancenlos. Dennoch blickt sie optimistisch nach vorne und erklärte ihren Fans, dass sie jetzt einfach geduldig bleiben müsse. In ein paar Wochen sollte dann alles wieder halbwegs normal sein.