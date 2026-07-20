Miss Europe Bea Turin goes "Hollywood"

Bei der exklusiven Modeshow in der Veldener Szene-Bar "Hollywood" von Marianne Jutz feierten heimische Promis ein wahres Glamour-Fest. Beatrice Turin und Entertainer Jo Steen sorgten für begeisterte Zuschauer.

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Zur Eröffnung der Fashionshow am Red Carpet vor der Kult-Bar "Hollywood" sang Beatrice Turin standesgemäß ihre eigene Version von Marilyn Monroes Welthit "Diamonds are a girls best friend" live. Präsentiert wurde eine exklusive Modeshow von Camilla und Roberto Cavalli aus dem Hause Fishers. Auf dem Laufsteg begeisterten neben Beatrice Turin auch die Schauspielerin und Miss Earth Austria Enya Rock sowie das Kärntner Model Gloria Apolonia das Publikum.

Gloria Apolonia, Ernst Fischer, Bea Turin und Enya Rock © StageFoto

Konzert sorgt für Stimmung

Im Anschluss an die exklusive Modeshow ging das Programm musikalisch weiter. Der deutsche Sänger und Entertainer Jo Steen lieferte mit einem Konzert einen fulminanten Auftritt ab. Dabei gab es eine Überraschung für die Gäste, als Beatrice Turin ganz spontan ebenfalls auf die Bühne trat und einige Songs mit ihm performte.

Marianne Jutz, Joe Steen und Beatrice Turin © Privat

Prominente Gäste feierten mit

Christopher Dengg, Bea Turin und Otto Retzer © StageFoto

Das Event direkt am Wörthersee zog jede Menge bekannte Gesichter an. VIPs wie Otto Retzer, Mister Austria Christopher Dengg, Fishers-Chef Ernst Fischer und weitere heimische Prominenz ließen sich den Abend nicht entgehen. Aufgrund des großen Erfolges bereiten die Organisatoren bereits die nächste Show vor. Veranstalterin Marianne Jutz plant gemeinsam mit Beatrice Turin und Joe Steen für Freitag, 21. August 2026, eine exklusive "Red Carpet Show" - natürlich wieder im Hollywood.