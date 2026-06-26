Legendäres Heurigen-Sommerfest: Promis pilgern zu Mikl-Leitner

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat wieder zu ihrem traditionellen Sommerfest geladen. Zahlreiche bekannte Gesichter feierten gemeinsam bei einem Heurigen in Münchendorf.

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Das Heurigen-Sommerfest von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat bereits echte Tradition. Auch in diesem Jahr zog es wieder eine Vielzahl an prominenten Gästen zum bekannten Heurigen Dreimäderlhaus, der im niederösterreichischen Münchendorf liegt. Die Veranstaltung gilt in der Region mittlerweile als legendärer Fixpunkt für ein gemütliches und zünftiges Beisammensein.

Clemens Trischler und Gerda Rogers © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente Gäste beim Heurigen

Inge. Niki und Standra Klingohr © Andreas Tischler / Vienna Press

Unter den zahlreichen Gästen, die den Weg nach Perchtoldsdorf fanden, waren bekannte Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen vertreten. So feierten unter anderem Astro-Lady Gerda Rogers, Rechtsanwalt Manfred Ainedter, Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Filmproduzent Norbert Blecha, TV-Talkerin Vera Russwurm, Kult-Star Jazz Gitti, Netzwerker Gerald Gerstbauer, Kicker-Legende Toni Polster sowie Miss Europe Bea Turin bei dem traditionellen Event mit.

Sebastian Kurz mit Beatrice Turin © Privat

Legendäres Get Together in Niederösterreich

Wolfgang und Brigitte Hesoun © Andreas Tischler / Vienna Press

Neben diesen bekannten Gesichtern pilgerten noch viele weitere VIPs zu dem Treffen, um den Abend in entspannter Heurigen-Atmosphäre zu verbringen. Das zünftige Sommerfest bot den Gästen erneut eine ideale Gelegenheit für ein exklusives und geselliges Zusammenkommen.