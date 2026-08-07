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Kiesbauer über Sohn Neo: "Lieben und hassen uns"

Arabella Kiesbauer: ORF-Comeback bei ''Starmania''
© TZOE/Kernmayer
Zwischen Mutterliebe, Teenager-Trotz und großem Stolz: Moderatorin Arabella Kiesbauer gibt ungewohnt ehrliche Einblicke in ihr Privatleben und spricht offen über die emotionalen Höhen und Tiefen mit ihren Teenager-Kindern.
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Zu ihren Kindern pflegt die 57-jährige TV-Ikone zwar ein inniges Verhältnis, doch mit ihrem 15-jährigen Sohn Neo geht es aktuell gewaltig rund. Der Grund: Die Pubertät hat das Familienleben fest im Griff. Im Gespräch mit der "Gala" gestand Arabella Kiesbauer schmunzelnd, wie ähnlich sich die beiden sind und wie volatil der Alltag derzeit verläuft: "Die Liebe ist groß, aber momentan ist es auch ein bisschen schwierig. Er ist gerade in der Pubertät. Wir lieben und wir hassen uns momentan und wir streiten und schmusen. Es ist alles sehr eng beieinander."

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Riesiger Stolz auf Tochter Nika

Erfreulichere Töne schlägt die Moderatorin hingegen bei ihrer Tochter Nika an, die den Schulabschluss gleich in doppelter Ausführung abgeliefert hat. "Sie ist wirklich 'the Brain' und sie hat zwei Abis gemacht. Sie hat das französische Baccalauréat gemacht und die österreichische Matura dazu", schwärmt Kiesbauer über den cleveren Nachwuchs. Damit nicht genug: Nika startet direkt mit zwei Studiengängen durch – "eins für den Kopf und eins fürs Herz".

Glucken-Mama Kiesbauer hat keinen Auszugs-Stress

Trotz des akademischen Meilensteins bleibt Nika vorerst noch im elterlichen Nest wohnen – sehr zur Freude der Moderatorin. Obwohl sie nicht wolle, dass die Tochter bis 40 zu Hause lebe, genieße sie die Zeit in vollen Zügen. Arabella Kiesbauer gibt schmunzelnd zu: "Ich bin so eine richtige Mama und eine richtige Glucke."

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