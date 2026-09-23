Palfrader macht "sein Testament"

Robert Palfrader hat sein Testament gemacht. Das klingt dramatischer, als es ist, denn so heißt nun einmal sein neues Kabarettprogramm, das am 8. Oktober im Stadtsaal Wien Österreich-Premiere feiert.

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"Testament" ist Ihr 2. Soloprogramm. Was fasziniert dich am Solospiel? Der Größenwahn fasziniert mich. Die Annahme, dass es vollkommen legitim ist, dass man erwartet, dass Leute sich ein paar Stunden Zeit nehmen, einem mindestens 90 Minuten lang zuhören, nichts sagen und auch noch dafür bezahlen.

Der Titel "Testament" klingt nach Abschied, Vermächtnis oder Drohung. Was davon war gemeint? Tut mir leid, nichts davon. Eher die Erinnerung, dass eigentlich nicht viel überbleibt von so einem Leben. Maximal ein kleiner, im Idealfall großer Platz im Herzen derer, mit denen man sein Leben verbracht hat. Das einzig wirklich Erstrebenswerte, wenn man mich fragt.

Was hinterlässt ein Kabarettist eigentlich wirklich — Pointen, Unruhen oder sogar einen anderen Blick auf die Welt? Vielleicht der eine oder andere gelungene Satz, der hin und wieder verwendet wird. Ansonsten - und ich hoffe ich zitiere richtig - bin ich der Meinung von Großmeister Hader, der gemeint hat: "Das Einzige, was Kabarett verändern kann, ist den Kabarettisten selbst."

Gibt es Dinge, die Sie dem Publikum mit diesem Programm unbedingt hinterlassen möchten? Eine kleine Erinnerung daran, dass es recht schnell gehen kann und es ist vorbei...

Was war zuerst da? Der Titel oder die Geschichte? Die Geschichte. Ich fand ein Testament eines Freundes als Grundidee interessant und der Name hat sich ein bissi aufgedrängt.

Was macht Ihnen aktuell mehr Sorgen: politische Entwicklungen oder die Geschwindigkeit, mit der man sich an alles gewöhnt? Nebst der Desinformation über soziale Medien und die Hand in Hand gehende Unterminieren unserer demokratischen Strukturen, die Ungerechtigkeit beim Verteilen des Reichtums unserer Gesellschaft, beispielsweise bei der Besteuerung von Vermögen, der Klimawandel, das Insektensterben, der enorme Bodenverbrauch, und noch ein paar Dinge.

Gibt es Themen, bei denen Sie bewusst keine Pointe suchen? Nein. Es kommt - wie immer - auf den Konnex an.

Was würden Sie Ihrem jüngeren Bühnen-Ich „vererben"? Gibt es etwas, das Sie heute auf der Bühne entspannter sehen als vor zehn Jahren? Das würde ein ganzes Buch füllen!!! Ich bin, auch meines Alters wegen, viel gelassener als vor zehn Jahren.

Mit welchem Fazit sollte Ihr Publikum aus "Testament" hinausgehen? Es hat sich ausgezahlt.